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أبو الغيط: الوضع بغزة كارثي ويضع مبادئ حقوق الإنسان والقيم العالمية على المحك

11/7/2023 2:32:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة7 تشرين الثاني (بترا)- أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، أن الوضع في قطاع غزة كارثي ويضع مبادئ حقوق الإنسان والقيم العالمية على المحك.
وقال خلال لقائه بمقر الجامعة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن هناك شعوراً بفقدان الثقة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ضوء المذابح التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة ويُشاهدها الناس يومياً على الشاشات.
وأضاف" أن ما يزعج بصورة أكبر هو سياسة الكيل بمكيالين وإصرار بعض القوى الدولية على إعطاء تبريرات لهذه الجرائم، ومنح الطرف المعتدي وقتاً إضافياً لممارسة المزيد منها".
وثمن دعوة المفوض السامي لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وإلى تكثيف الجهود من قبل الأطراف للتعامل مع الأزمة الإنسانية في القطاع.
--(بترا)
ن ا/ف ق
07/11/2023 16:44:02

MENAFN07112023000117011021ID1107389054

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