أبو الغيط: الوضع بغزة كارثي ويضع مبادئ حقوق الإنسان والقيم العالمية على المحك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة7 تشرين الثاني (بترا)- أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، أن الوضع في قطاع غزة كارثي ويضع مبادئ حقوق الإنسان والقيم العالمية على المحك.
وقال خلال لقائه بمقر الجامعة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن هناك شعوراً بفقدان الثقة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ضوء المذابح التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة ويُشاهدها الناس يومياً على الشاشات.
وأضاف" أن ما يزعج بصورة أكبر هو سياسة الكيل بمكيالين وإصرار بعض القوى الدولية على إعطاء تبريرات لهذه الجرائم، ومنح الطرف المعتدي وقتاً إضافياً لممارسة المزيد منها".
وثمن دعوة المفوض السامي لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وإلى تكثيف الجهود من قبل الأطراف للتعامل مع الأزمة الإنسانية في القطاع.
--(بترا)
ن ا/ف ق
07/11/2023 16:44:02
MENAFN07112023000117011021ID1107389054
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