مؤسسة الإقراض الزراعي تتفقد عددا من المشاريع في معان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- تفقد مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد دوجان، اليوم الثلاثاء، المشاريع الزراعية في محافظة معان، وذلك ضمن جولات المؤسسة على محافظات المملكة.
واطلع دوجان على سير العمل في فرّع المؤسسة بمعان، مؤكدا ضرورة توفير الدعم للقطاع الزراعي والريفي في المحافظة، واستكمال إجراءات عمل المشروع المشترك مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو)، الذي يستهدف 120 أسرة في مجالات الحصاد المائي والمشاريع الإنتاجية الأسرية.
وأشاد بنجاح مشروع زراعي ممول من المؤسسة لإنتاج درنات الكركم استهدف الشباب المتعطلين عن العمل، مشددا على استمرارية المؤسسة بدعم المشاريع الزراعية الريادية ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة.
--(بترا)
رح/م ف/رق
07/11/2023 16:33:03
MENAFN07112023000117011021ID1107389053
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