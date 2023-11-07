مؤسسة الإقراض الزراعي تتفقد عددا من المشاريع في معان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- تفقد مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد دوجان، اليوم الثلاثاء، المشاريع الزراعية في محافظة معان، وذلك ضمن جولات المؤسسة على محافظات المملكة.

واطلع دوجان على سير العمل في فرّع المؤسسة بمعان، مؤكدا ضرورة توفير الدعم للقطاع الزراعي والريفي في المحافظة، واستكمال إجراءات عمل المشروع المشترك مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو)، الذي يستهدف 120 أسرة في مجالات الحصاد المائي والمشاريع الإنتاجية الأسرية.

وأشاد بنجاح مشروع زراعي ممول من المؤسسة لإنتاج درنات الكركم استهدف الشباب المتعطلين عن العمل، مشددا على استمرارية المؤسسة بدعم المشاريع الزراعية الريادية ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة.

--(بترا)

رح/م ف/رق

07/11/2023 16:33:03