3180 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 3180 طنا، منها 2038 طن خضار، و868 طن فواكه، و273 طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و40، والبطاطا بين 35 و65، والبندورة بين 8 و20، والجزر بين 40 و60، والخيار بين 30 و50، والزهرة بين 20 و30، والليمون بين 35 و50، والموز البلدي بين 40 و65 قرشا.

--(بترا)

رح/ف م/رق

07/11/2023 16:28:27