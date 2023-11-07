أبو الغيط لـ جوتيريش: لا يجب الاستهانة بتصريحات الوزير الإسرائيلي حول استخدام السلاح النووي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 7 تشرين الثاني (بترا)- طالبت الجامعة العربية رئيس مجلس الأمن، " بعدم الاستخفاف أو الاستهانة بالتصريح الإسرائيلي المتطرف وما يخفيه من نوايا إجرامية.
جاء ذلك في خطابين متطابقبين وجهمهما الأمين العام للجامعة العربية أحمد الو الغيط اليوم، لسكرتير عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، و المندوب الدائم لجمهورية الصين الشعبية ورئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة زانج هن.
وأشار إلى أن التهديد باستخدام السلاح النووي يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، وأن على مجلس الأمن التعامل مع هذا الأمر بكل جدية الواجبة.
واكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته نحو سرعة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، ومحاسبة إسرائيل على الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها".
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، إن الخطابين تضمنا إشارة قوية إلى "الموقف العربي الثابت بضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وضرورة تحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة."
وحذر أبو الغيط من خلاله الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والوكالات الأممية والدولية، من أن السماح لهذه الحرب الظالمة بالاستمرار ولو ليوم واحد آخر سوف يزرع بذور الكراهية والتطرف في المنطقة لسنوات قادمة.
--(بترا)
ن ا/ف ق
07/11/2023 16:24:02
MENAFN07112023000117011021ID1107389051
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