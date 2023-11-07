أبو الغيط لـ جوتيريش: لا يجب الاستهانة بتصريحات الوزير الإسرائيلي حول استخدام السلاح النووي

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 7 تشرين الثاني (بترا)- طالبت الجامعة العربية رئيس مجلس الأمن، " بعدم الاستخفاف أو الاستهانة بالتصريح الإسرائيلي المتطرف وما يخفيه من نوايا إجرامية.

جاء ذلك في خطابين متطابقبين وجهمهما الأمين العام للجامعة العربية أحمد الو الغيط اليوم، لسكرتير عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، و المندوب الدائم لجمهورية الصين الشعبية ورئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة زانج هن.

وأشار إلى أن التهديد باستخدام السلاح النووي يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، وأن على مجلس الأمن التعامل مع هذا الأمر بكل جدية الواجبة.

واكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته نحو سرعة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، ومحاسبة إسرائيل على الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها".

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، إن الخطابين تضمنا إشارة قوية إلى "الموقف العربي الثابت بضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وضرورة تحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة."

وحذر أبو الغيط من خلاله الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والوكالات الأممية والدولية، من أن السماح لهذه الحرب الظالمة بالاستمرار ولو ليوم واحد آخر سوف يزرع بذور الكراهية والتطرف في المنطقة لسنوات قادمة.

--(بترا)

ن ا/ف ق

07/11/2023 16:24:02

