حوارية حول جهود الملك والموقف الأردني الثابت والداعم لفلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني -(بترا)- أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية، فراس العجارمة، أهمية وحدة الصف الأردني، وتمتين الجبهة الداخلية، لدعم القضية الفلسطينية، مشددًا على أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف "خط أحمر".

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدتها اللجنة وجامعة الزيتونة الأردنية، اليوم الثلاثاء، بعنوان: "جهود جلالة الملك عبدالله الثاني والموقف الأردني الثابت والداعم لفلسطين ومجريات أحداث الحرب على قطاع غزة".

واستعرض العجارمة جهود الأردن الدبلوماسية، بقيادة جلالة الملك، في المحافل الدولية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، والسعي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية والوقود إلى القطاع .

وأكد أن الأردن هو السند والنصير للشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني، ورفض محاولات إسرائيل البائسة لتهجيرهم من أرضهم ووطنهم.

وقال العجارمة، إن الأمن والسلم لن يتحققا، إذا لم تحل القضية الفلسطينية، بشكل عادل وشامل، على أساس حل الدولتين.

من جانبه، قال نائب رئيس "فلسطين النيابية"، الدكتور فايز بصبوص، إن الأردن بقيادة جلالة الملك قاد معركة التحول في الرأي العام العالمي، مضيفًا أن العبث بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس سيؤدي إلى كارثة سياسية وعسكرية لا تحمد عقباها.

وأوضح أن الدبلوماسية الأردنية لعبت دورًا بنقل حقيقة ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وعدوان ومحاولة التهجير القسري.

من ناحيتهم، وصف النواب: مقرر اللجنة محمد أبو صعيلك، ومحمد الظهراوي، ومحمد الهلالات، وأحمد السراحنة، عملية إرسال طائرة تحمل مُساعدات طبية ودوائية عاجلة جوًا للمُستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، "عمل بطولي".

وأكدوا أهمية وحدة الصف الداخلي، والتصدي لجميع محاولات نشر الفتن التي تسعي للنيل من موقف الأردن، مشددين على ضرورة التركيز على دعم الشعب الفلسطيني.

وأشاروا إلى الوضع الكارثي الصحي في غزة، جراء نقص الأدوية والوقود اللازم لإشغال المستشفيات.

بدوره، أكد رئيس الجامعة، الدكتور محمد المجالي، أهمية دور جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية وجهود الدبلوماسية الأردنية، والوحدة الوطنية لمواجهة محاولات تجاوز حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

--(بترا)

م خ /ف م/رق

07/11/2023 16:19:51