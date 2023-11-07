حوارية حول جهود الملك والموقف الأردني الثابت والداعم لفلسطين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الثاني -(بترا)- أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية، فراس العجارمة، أهمية وحدة الصف الأردني، وتمتين الجبهة الداخلية، لدعم القضية الفلسطينية، مشددًا على أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف "خط أحمر".
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدتها اللجنة وجامعة الزيتونة الأردنية، اليوم الثلاثاء، بعنوان: "جهود جلالة الملك عبدالله الثاني والموقف الأردني الثابت والداعم لفلسطين ومجريات أحداث الحرب على قطاع غزة".
واستعرض العجارمة جهود الأردن الدبلوماسية، بقيادة جلالة الملك، في المحافل الدولية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، والسعي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية والوقود إلى القطاع .
وأكد أن الأردن هو السند والنصير للشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني، ورفض محاولات إسرائيل البائسة لتهجيرهم من أرضهم ووطنهم.
وقال العجارمة، إن الأمن والسلم لن يتحققا، إذا لم تحل القضية الفلسطينية، بشكل عادل وشامل، على أساس حل الدولتين.
من جانبه، قال نائب رئيس "فلسطين النيابية"، الدكتور فايز بصبوص، إن الأردن بقيادة جلالة الملك قاد معركة التحول في الرأي العام العالمي، مضيفًا أن العبث بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس سيؤدي إلى كارثة سياسية وعسكرية لا تحمد عقباها.
وأوضح أن الدبلوماسية الأردنية لعبت دورًا بنقل حقيقة ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وعدوان ومحاولة التهجير القسري.
من ناحيتهم، وصف النواب: مقرر اللجنة محمد أبو صعيلك، ومحمد الظهراوي، ومحمد الهلالات، وأحمد السراحنة، عملية إرسال طائرة تحمل مُساعدات طبية ودوائية عاجلة جوًا للمُستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، "عمل بطولي".
وأكدوا أهمية وحدة الصف الداخلي، والتصدي لجميع محاولات نشر الفتن التي تسعي للنيل من موقف الأردن، مشددين على ضرورة التركيز على دعم الشعب الفلسطيني.
وأشاروا إلى الوضع الكارثي الصحي في غزة، جراء نقص الأدوية والوقود اللازم لإشغال المستشفيات.
بدوره، أكد رئيس الجامعة، الدكتور محمد المجالي، أهمية دور جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية وجهود الدبلوماسية الأردنية، والوحدة الوطنية لمواجهة محاولات تجاوز حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
--(بترا)
م خ /ف م/رق
07/11/2023 16:19:51
MENAFN07112023000117011021ID1107389050
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