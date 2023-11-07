الشباب النيابية تناقش الاستراتيجية الوطنية لوزارة الشباب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني-(بترا)- ناقشت لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد المحارمة، الاستراتيجية الوطنية لوزارة الشباب للأعوام 2019 - 2025، وصندوق دعم الحركة الرياضية الشبابية.

وقال المحارمة، بحضور وزير الشباب محمد النابلسي، إن اللجنة أوصت بوضع استراتيجية شبابية للأعوام 2025 - 2030، وطرح مشروع المدينة الرياضية في محافظة الكرك، والتركيز على عقد اجتماعات دورية في معسكرات الحسين لشباب لإعطاء الألوية للشباب في مسار التحديث السياسي.

وثمن دور جلالة الملك عبدالله الثاني، تجاه القضية الفلسطينية ودور القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بإرسال طائرة تحمل مُساعدات طبية ودوائية عاجلة جوًا للمُستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

وقال المحارمة، إن الأهداف الرئيسة للاستراتيجية الوطنية لوزارة الشباب، تتمثل بالارتقاء بالعمل الشبابي، وتنمية الشباب معرفياً ومهارياً وقيمياً، لتمكينهم من الإبداع والابتكار والإنتاج والمشاركة بالحياة السياسية والشأن العام، والتعامل مع مستجدات العصر وتحدياته، واستشراف المستقبل، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال شباب معتمد على ذاته، وفي إطار التعاون والتنسيق بين كل الشركاء.

وأشار إلى أن للاستراتيجية سبعة محاور رئيسة، هي: الشباب والتعليم والتكنولوجيا، وسيادة القانون، والمواطنة الفاعلة، والريادة والتمكين الاقتصادي، والمشاركة والقيادة الفاعلة، والأمن والسلم المجتمعي، والشباب والصحة والنشاط البدني، موضحًا أن "الشباب النيابية" ستخصص جلسات حوارية مع أصحاب القرار والشباب والهيئات لكل محور على حدة.

من جانبهم، أكد النواب: نمر سليحات، وأيمن المدانات، وأسامة القوابعة، وجعفر الربابعة، وخلدون حينا، دور الحكومة في تهيئة البيئة المحفزة للشباب، ليمارسوا دورهم الحقيقي من خلال المواطنة الفاعلة التي نادى بها جلالة الملك ويتابعها بشكل مستمر ولي العهد.

من جهته، استعرض النابلسي محاور الاستراتيجية ونسب الإنجازات التي حققتها الوزارة منذ إقرار الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للشباب.

وقال إن ما يميز الاستراتيجية مشاركة الشباب في إعدادها ووضع محاورها، بينما تناول خطة تفعيل المراكز الشبابية وما تتضمنه من تطوير البرامج الشبابية وتمكين العاملين مع الشباب وتهيئة البنية التحتية.

وأشار النابلسي إلى برامج الوزارة في تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والاقتصادية ترجمة لمسارات التحديث السياسي والاقتصادي والاداري.

--(بترا)

م خ/ ف م/رق

07/11/2023 16:13:19