الملك يحذر من أن استمرار التدمير والقتل في غزة سيصعب من بعده العودة إلى حل سياسي

MENAFN - Jordan News Agency)

الملك ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان على حل الدولتين سبيلا وحيدا لحل الصراع.

بروكسل 7 تشرين الثاني (بترا)- حذر جلالة الملك عبدالله الثاني من أن استمرار التدمير والقتل في الحرب على غزة سيصعب من بعده العودة إلى حل سياسي أو إنجاح حل الدولتين، مما سيشعل المزيد من الصراع.

وجدد جلالته ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، خلال لقائهما في بروكسل اليوم الثلاثاء، التأكيد على أن السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين.

وتم، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بحث سبل تقديم الدعم الإنساني لغزة والتخفيف من معاناة الأطفال والمصابين جراء الحرب، والتأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

كما شدد جلالة الملك على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والغذاء والمياه والوقود إلى القطاع بشكل مستدام.

وحذر جلالته من أن استمرار التصعيد والعنف من قبل المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في بروكسل سجى المجالي.

--(بترا)

م ف/رق

07/11/2023 16:08:07