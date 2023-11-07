Tuesday, 07 November 2023 11:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتفاقية تعاون بين بلدية الرصيفة ومركز هيا الثقافي

11/7/2023 2:32:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الرصيفة 7 تشرين الثاني (بترا)- وقعت بلدية الرصيفة ومركز هيا الثقافي اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير القدرات الابداعية للأطفال المستفيدين من خدمات المركز في اللواء.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس البلدية شادي الزيناتي ورئيس الهيئة الإدارية للمركز جمال فريز، إلى تعزيز التعاون المشترك والمشاركة المجتمعية وتطوير الخدمات المقدمة، لتوفير البيئة الآمنة لإبداعات الأطفال والمجتمع المحلي.
وأكد الزيناتي أن البلدية وضعت من أولوياتها الاستراتيجية خدمة أبناء المدينة والمشاركة بدعم وتمكين جميع المؤسسات العاملة في اللواء لتقديم خدماتها بالشكل المؤثر والسليم.
من جهته، أشار فريز إلى أن المركز سينفذ أنشطة ومبادرات مجانية لتمكين سيدات المجتمع المحلي اقتصاديا واجتماعيا إلى جانب الأنشطة والفعاليات للأطفال واليافعين من خلال تقديم برامج متخصصة للفئات المستهدفة.
وتنص الاتفاقية على تنفيذ البلدية جميع أعمال الصيانة والتأهيل للحديقة الخارجية للمركز فرع الرصيفة والعمل على ديمومتها وتأهيل المناطق المحيطة به، للمحافظة على ديمومة المرافق الداخلية والخارجية.
--(بترا)
رن/م ف
07/11/2023 15:55:00

MENAFN07112023000117011021ID1107389046

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث