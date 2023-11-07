اتفاقية تعاون بين بلدية الرصيفة ومركز هيا الثقافي

MENAFN - Jordan News Agency)

الرصيفة 7 تشرين الثاني (بترا)- وقعت بلدية الرصيفة ومركز هيا الثقافي اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير القدرات الابداعية للأطفال المستفيدين من خدمات المركز في اللواء.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس البلدية شادي الزيناتي ورئيس الهيئة الإدارية للمركز جمال فريز، إلى تعزيز التعاون المشترك والمشاركة المجتمعية وتطوير الخدمات المقدمة، لتوفير البيئة الآمنة لإبداعات الأطفال والمجتمع المحلي.

وأكد الزيناتي أن البلدية وضعت من أولوياتها الاستراتيجية خدمة أبناء المدينة والمشاركة بدعم وتمكين جميع المؤسسات العاملة في اللواء لتقديم خدماتها بالشكل المؤثر والسليم.

من جهته، أشار فريز إلى أن المركز سينفذ أنشطة ومبادرات مجانية لتمكين سيدات المجتمع المحلي اقتصاديا واجتماعيا إلى جانب الأنشطة والفعاليات للأطفال واليافعين من خلال تقديم برامج متخصصة للفئات المستهدفة.

وتنص الاتفاقية على تنفيذ البلدية جميع أعمال الصيانة والتأهيل للحديقة الخارجية للمركز فرع الرصيفة والعمل على ديمومتها وتأهيل المناطق المحيطة به، للمحافظة على ديمومة المرافق الداخلية والخارجية.

--(بترا)

رن/م ف

07/11/2023 15:55:00