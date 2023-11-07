اتفاقية تعاون بين بلدية الرصيفة ومركز هيا الثقافي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرصيفة 7 تشرين الثاني (بترا)- وقعت بلدية الرصيفة ومركز هيا الثقافي اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير القدرات الابداعية للأطفال المستفيدين من خدمات المركز في اللواء.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس البلدية شادي الزيناتي ورئيس الهيئة الإدارية للمركز جمال فريز، إلى تعزيز التعاون المشترك والمشاركة المجتمعية وتطوير الخدمات المقدمة، لتوفير البيئة الآمنة لإبداعات الأطفال والمجتمع المحلي.
وأكد الزيناتي أن البلدية وضعت من أولوياتها الاستراتيجية خدمة أبناء المدينة والمشاركة بدعم وتمكين جميع المؤسسات العاملة في اللواء لتقديم خدماتها بالشكل المؤثر والسليم.
من جهته، أشار فريز إلى أن المركز سينفذ أنشطة ومبادرات مجانية لتمكين سيدات المجتمع المحلي اقتصاديا واجتماعيا إلى جانب الأنشطة والفعاليات للأطفال واليافعين من خلال تقديم برامج متخصصة للفئات المستهدفة.
وتنص الاتفاقية على تنفيذ البلدية جميع أعمال الصيانة والتأهيل للحديقة الخارجية للمركز فرع الرصيفة والعمل على ديمومتها وتأهيل المناطق المحيطة به، للمحافظة على ديمومة المرافق الداخلية والخارجية.
--(بترا)
رن/م ف
07/11/2023 15:55:00
MENAFN07112023000117011021ID1107389046
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