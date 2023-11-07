التخطيط توقع اتفاقيتيّ تمويل بقيمة 125 مليون يورو مع بنك الإعمار الألماني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني(بترا)- وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبنك الإعمار الألماني، اتفاقيتيّ تمويل بقيمة 125 مليون يورو ، لتمويل مشروعين لدعم قطاع المياه في الأردن.

وتضمّنت الاتفاقية الأولى، قرضا ميسرا قيمته 75 مليون يورو لدعم سياسة تنمية قطاع المياه، بوصفه الشريحة الثانية من برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية والفنية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية في المملكة لضمان توفّر إمدادات المياه بشكلٍ مستدام.

أما الاتفاقية الثانية وقيمتها 50 مليون يورو، فقد جاءت كقرض ميسر لتمويل برنامج خفض الفاقد المائي وتقليل نسب المياه غير المفوترة، بما يحسّن التوازن المائي المستدام، ويحدّ من الخسائر الفنية والإدارية في القطاع.

وبحسب بيان صحفي للوزارة اليوم الثلاثاء، أشادت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان خلال لقائها الوزيرةَ الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية سفينيا شولز، بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وأهمية الدعم المتواصل الذي تقدّمه ألمانيا في مجالات تنموية عدّة، أبرزها قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم والتدريب المهني، مؤكّدةً ضرورة تعزيز الشراكة التنموية مع ألمانيا، بما يسهم في دعم تنفيذ أجندة الإصلاحات الواقعة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

وأَطلعت طوقان الوزيرةَ الفيدرالية والوفد المرافق، على أبرز ملامح الاقتصاد الأردني الحالي، والتوقعات الاقتصادية المستقبلية ومستجدات سير العمل في مسارات التحديث، مؤكّدةً أهمية مواصلة الدعم لأولويات الأردن التنموية؛ لاسيّما ما يتعلّق بمواصلة دعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، حتى يتسنى الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين والمجتمعات المستضيفة على حدٍّ سواء.

من جانبها، أكّدت الوزيرة الألمانية، أهمية الأردن في المنطقة ودوره المحوري على الصعيدين السياسي والإنساني، والنجاح الذي حققته المملكة في تنفيذ برامج المساعدات الألمانية التنموية، معربة عن تقدير الحكومة الألمانية لجهود الأردن في استضافة اللاجئين، والذي يُعدّ أحد الأسباب الضاغطة على موارده الطبيعة، وتحديداً ما يتعلق بقطاع المياه.

يُشار إلى زيارة الوزيرة الألمانية والوفد المرافق، تأتي عقب الانتهاء من المشاورات الحكومية الأردنية-الألمانية، التي عُقدت يوم 30 تشرين الأول الماضي، وتم خلالها مراجعة مجالات التعاون بين البلدين، ومناقشة مقترحات المشروعات التي ستتضمنها المساعدات الألمانية للعام المقبل 2024، وذلك تحضيراً للمحادثات الحكومية الرسمية المتوقع أن تُعقد في برلين خلال شهر أيار المقبل.

وكان البلَدان وقّعا على هامش الزيارة الملكية إلى برلين في 16 تشرين الأول الماضي، عددا من الاتفاقيات مع "بنك الإعمار الألماني" ليتم بموجبها تقديم مساعدات تنموية من الحكومة الألمانية بقيمة 209 ملايين يورو لتمويل لدعم تنفيذ ثمانية مشروعات تنموية.

--(بترا)

و ر/ف م

07/11/2023 15:51:57