جامعة جدارا تشارك في مؤتمر قمة كيو أس للتعليم العالي في ماليزيا

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 7 تشرين الثاني (بترا)- شاركت جامعة جدارا، في المؤتمر العالمي قمة "كيو أس" للتعليم العالي في آسيا والمحيط الهادي 2023، والمنعقد حاليا في العاصمة الماليزية كوالالمبور في الفترة من 7 إلى 9 تشرين الثاني الحالي.

وتشارك الجامعة في المؤتمر كراعي فضي، لما للمؤتمر من أهميه في إظهار هوية جامعة جدارا ومكانتها، حيث تم تصنيف الجامعة حديثا من قبل التصنيف العالمي"كيو أس"، لتكون ضمن أقوى (170- 200) جامعة على مستوى الوطن العربي.

وتناقش فعاليات وجلسات المؤتمر عدة محاور أهمها التقاطع بين الجامعات ومستقبل العمل، وكيفية تحقيق النتائج الصحيحة للطلاب من خلال إتباع نهج أكثر إبداعًا في التعليم، إضافة الى استراتيجيات تطوير مهارات الإبداع، والقدرة على التكيف والتفكير النقدي لدى الطلاب، وإمكانية الصناعات في التعاون مع الجامعات لبناء المواهب، وشراكات البحوث الصناعية والطرق التي أثر بها الذكاء الاصطناعي على هذا القطاع، وذلك بهدف المساهمة في فهم أفضل لكيفية قيام الجامعات بإعداد الطلاب للمشهد المتغير باستمرار في مستقبل العمل والمجتمع.

من جهة أخرى، وقعت نائب رئيس جامعة جدارا الدكتورة إيمان البشيتي، اتفاقية تعاون مع جامعة العلوم الإسلامية الماليزية في مقر الجامعة الإسلامية في كوالالمبور، وذلك بحضور مساعد الرئيس لشؤون الجودة الدكتور بلال الزقيبة، ونائب عميد كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة، الدكتور صالح العمري، ومن جانب الجامعة الإسلامية الدكتور خيري خيري عميد كلية الاقتصاد والمعلومات، والدكتور مراد علي من قسم البرنامج الدولي.

وقدمت البشيتي خلال توقيع الاتفاقية عرضا عن جامعة جدارا والميزات والإنجازات والتسهيلات التي توفرها لدعم برنامج الدكتوراة في الأعمال الإسلامية، والبرنامج المنوي استضافته في جامعة جدارا.

من جانبه، أشاد الدكتور خيري بمزايا جامعة جدارا، مؤكدا رغبة الجامعة الإسلامية في التعاون لفتح البرنامج في جامعة جدار، إضافة الى أن هناك العديد من الطلبة الذين يرغبون في الدراسة بالبرنامج.

كما أستعرض إمكانية دعم المشاريع البحثية والعلمية والتبادل المشترك للإشراف ومناقشة الرسائل الجامعية.

--(بترا)

ع ع/رق

07/11/2023 15:51:08