جامعة جدارا تشارك في مؤتمر قمة كيو أس للتعليم العالي في ماليزيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 7 تشرين الثاني (بترا)- شاركت جامعة جدارا، في المؤتمر العالمي قمة "كيو أس" للتعليم العالي في آسيا والمحيط الهادي 2023، والمنعقد حاليا في العاصمة الماليزية كوالالمبور في الفترة من 7 إلى 9 تشرين الثاني الحالي.
وتشارك الجامعة في المؤتمر كراعي فضي، لما للمؤتمر من أهميه في إظهار هوية جامعة جدارا ومكانتها، حيث تم تصنيف الجامعة حديثا من قبل التصنيف العالمي"كيو أس"، لتكون ضمن أقوى (170- 200) جامعة على مستوى الوطن العربي.
وتناقش فعاليات وجلسات المؤتمر عدة محاور أهمها التقاطع بين الجامعات ومستقبل العمل، وكيفية تحقيق النتائج الصحيحة للطلاب من خلال إتباع نهج أكثر إبداعًا في التعليم، إضافة الى استراتيجيات تطوير مهارات الإبداع، والقدرة على التكيف والتفكير النقدي لدى الطلاب، وإمكانية الصناعات في التعاون مع الجامعات لبناء المواهب، وشراكات البحوث الصناعية والطرق التي أثر بها الذكاء الاصطناعي على هذا القطاع، وذلك بهدف المساهمة في فهم أفضل لكيفية قيام الجامعات بإعداد الطلاب للمشهد المتغير باستمرار في مستقبل العمل والمجتمع.
من جهة أخرى، وقعت نائب رئيس جامعة جدارا الدكتورة إيمان البشيتي، اتفاقية تعاون مع جامعة العلوم الإسلامية الماليزية في مقر الجامعة الإسلامية في كوالالمبور، وذلك بحضور مساعد الرئيس لشؤون الجودة الدكتور بلال الزقيبة، ونائب عميد كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة، الدكتور صالح العمري، ومن جانب الجامعة الإسلامية الدكتور خيري خيري عميد كلية الاقتصاد والمعلومات، والدكتور مراد علي من قسم البرنامج الدولي.
وقدمت البشيتي خلال توقيع الاتفاقية عرضا عن جامعة جدارا والميزات والإنجازات والتسهيلات التي توفرها لدعم برنامج الدكتوراة في الأعمال الإسلامية، والبرنامج المنوي استضافته في جامعة جدارا.
من جانبه، أشاد الدكتور خيري بمزايا جامعة جدارا، مؤكدا رغبة الجامعة الإسلامية في التعاون لفتح البرنامج في جامعة جدار، إضافة الى أن هناك العديد من الطلبة الذين يرغبون في الدراسة بالبرنامج.
كما أستعرض إمكانية دعم المشاريع البحثية والعلمية والتبادل المشترك للإشراف ومناقشة الرسائل الجامعية.
--(بترا)
ع ع/رق
07/11/2023 15:51:08
MENAFN07112023000117011021ID1107389044
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