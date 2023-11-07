ورشة عمل حول تحديث سياسة النقل الوطنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- عقدت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، ورشة العمل الثالثة لتحديث سياسة النقل الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف ضمان مواءمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتحديد آلية تبني التوصيات المقترحة لتطوير وثيقة السياسة المحدثة واعتمادها.

وبحسب بيان، ثمنت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، جهود فريق البنك الدولي وفريق العمل الاستشاري ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والشركاء المشاركين في الورشة التي خرجت بصيغة واضحة لتحديث السياسة الوطنية للنقل في المملكة.

وقالت الوزارة، في البيان إن الورشة جزء من برنامج المساعدات الفنية المقدمة من البنك الدولي، عبر الصندوق الائتماني متعدد المانحين، وبالتعاون مع الشركة الاستشارية (سي بي سي إس) وبمشاركة شركاء من القطاعين العام والخاص.

وتضمنت الورشة، مناقشة نتائج دراسة أعدتها الشركة الاستشارية، وتقرير تحليل نقاط القوة والضعف وتحديد الثغرات في سياسة النقل الوطنية الحالية، التي كانت تفتقر إلى سياسات رئيسة شاملة لعدة قطاعات، منها سياسات قطاع الطرق، والنقل النشط، والسلامة، والتكنولوجيا، إضافة إلى وضع تصور مفصل لموضوعات مثل النوع الاجتماعي والشمولية والمناخ وغيرها.

وشملت الدراسة بناء على نتائج التقرير، مجموعة من التوصيات في الخطة التنفيذية المقترحة وآليات ترجمتها إلى برامج عمل محددة تساعد في تهيئة المناخ المناسب لتطوير بيئة مؤسسية وقانونية داعمة لتطوير رؤية لمستقبل قطاع النقل.

وركزت التوصيات على مواءمة سياسات النقل وسياسات القطاع الفرعية مع التطورات والمستجدات العالمية والممارسات الفضلى في مجالات التغير المناخي والبيئة، والتمويل، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتنظيم المؤسسي والجوانب التشريعية والتنظيمية في القطاع.

--(بترا)

ع ن/م ف

07/11/2023 15:29:21