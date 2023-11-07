اتفاقية تعاون بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء وجامعة عمان العربية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- وقع مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، ورئيس جامعة عمان العربية الدكتور محمد الوديان، اتفاقية تعاون.

وقال مهيدات في بيان للمؤسسة اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية جاءت تعزيزاً للشراكة في مجال إجراء البحوث والدراسات التطبيقية في مجال الصناعة الدوائية وتوظيفها لتطوير منتجات منافسة المشتركة، وتبادل ونقل الخبرات والمعلومات والتعاون في مجال الدورات والبرامج التدريبية المشتركة.

وأكد سعي المؤسسة المستمر لتعزيز الشراكة الفاعلة مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، مشيرا إلى نهج المؤسسة في تفعيل دورها ومسؤوليتها المجتمعية تجاه الجامعات الوطنية ونهجها في المضي قدماً لدعم الاستثمار في الأردن.

من جهته، أكد الوديان أهمية توقيع الاتفاقية لدعم التعليم ورفع كفاءته، والتي جاءت دعماً لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معرباً عن تقديره لدور المؤسسة في خدمة التعليم والتدريب واستعداد الجامعة لتنفيذ المذكرة ودعمها من جميع الجوانب.

وأعرب الوديان عن اعتزازه بعلاقات التعاون والتشارك مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وجهودها المبذولة في التشبيك مع كافة المؤسسات الوطنية، لرفع مستوى إجراء البحوث والدراسات التطبيقية بشكل عام، وخاصة الدراسات الموجهة لخدمة كل من القطاع الصحي والصيدلاني والصناعة الدوائية وصناعات مواد التجميل والتكنولوجيا الحيوية.

وأضاف أن الجامعة عززت تبادل الخبرات والتعاون في مجال التدريب والاستشارات العلمية والتمكين التطبيقي، وفي مجال البحث العلمي والخدمات المخبرية والعلمية والدراسات العلمية في المجال الصيدلاني أخيرا.

--(بترا)

ع د/ ف م/رق

07/11/2023 15:27:42