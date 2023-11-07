اتفاقية تعاون بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء وجامعة عمان العربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- وقع مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، ورئيس جامعة عمان العربية الدكتور محمد الوديان، اتفاقية تعاون.
وقال مهيدات في بيان للمؤسسة اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية جاءت تعزيزاً للشراكة في مجال إجراء البحوث والدراسات التطبيقية في مجال الصناعة الدوائية وتوظيفها لتطوير منتجات منافسة المشتركة، وتبادل ونقل الخبرات والمعلومات والتعاون في مجال الدورات والبرامج التدريبية المشتركة.
وأكد سعي المؤسسة المستمر لتعزيز الشراكة الفاعلة مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، مشيرا إلى نهج المؤسسة في تفعيل دورها ومسؤوليتها المجتمعية تجاه الجامعات الوطنية ونهجها في المضي قدماً لدعم الاستثمار في الأردن.
من جهته، أكد الوديان أهمية توقيع الاتفاقية لدعم التعليم ورفع كفاءته، والتي جاءت دعماً لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معرباً عن تقديره لدور المؤسسة في خدمة التعليم والتدريب واستعداد الجامعة لتنفيذ المذكرة ودعمها من جميع الجوانب.
وأعرب الوديان عن اعتزازه بعلاقات التعاون والتشارك مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وجهودها المبذولة في التشبيك مع كافة المؤسسات الوطنية، لرفع مستوى إجراء البحوث والدراسات التطبيقية بشكل عام، وخاصة الدراسات الموجهة لخدمة كل من القطاع الصحي والصيدلاني والصناعة الدوائية وصناعات مواد التجميل والتكنولوجيا الحيوية.
وأضاف أن الجامعة عززت تبادل الخبرات والتعاون في مجال التدريب والاستشارات العلمية والتمكين التطبيقي، وفي مجال البحث العلمي والخدمات المخبرية والعلمية والدراسات العلمية في المجال الصيدلاني أخيرا.
--(بترا)
ع د/ ف م/رق
07/11/2023 15:27:42
MENAFN07112023000117011021ID1107389041
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