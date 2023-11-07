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مذكرة تعاون بين البلقاء التطبيقية والوكالة الألمانية

11/7/2023 2:32:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

السلط 7 تشرين الثاني (بترا)- وقعت جامعة البلقاء التطبيقية مع برنامج تريبل وين/ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون ، بهدف تعزيز التعاون وتوفير فرص عمل لحاملي درجة البكالوريوس في التمريض للعمل في ألمانيا.
وقالت الجامعة في بيان، إنه بموجب المذكرة التي وقعها عميد كلية التمريض الدكتور لورنس الحديد، ومستشارة البرنامج الدكتورة ريم حوسة، يزود البرنامج الجامعة بمعايير الاعتماد المحدثة للإطلاع على متطلبات سوق العمل الألماني الخاص بالتمريض.
كما ستوفر فرصا لخريجي الجامعة للاستفادة من البرنامج ودخول سوق العمل الألماني كممرضين مساعدين، والحصول على مسمى ممرضين معتمدين بعد حصولهم على الاعتماد الألماني.
وتنص المذكرة على أن يعقد فريق البرنامج جلستين سنويا لطلبة كلية التمريض في الجامعة لتعريفهم بالبرنامج، وتزويد الجامعة بإحصائيات محدثة عن الممرضات والممرضين المنضمين إلى البرنامج.
يشار إلى أن برنامج تريبل وين هو عبارة عن تعاون بين وكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، يهدف إلى تعيين ممرضين للعمل في ألمانيا بطريقة مستدامة، وينفذ البرنامج حاليا في 6 دول هي تونس البوسنة والهرسك والفلبين واندونيسيا والهند إضافة إلى الأردن.
--(بترا)
أع/م ف/ف ق
07/11/2023 15:20:55

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