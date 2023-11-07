مذكرة تعاون بين البلقاء التطبيقية والوكالة الألمانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 7 تشرين الثاني (بترا)- وقعت جامعة البلقاء التطبيقية مع برنامج تريبل وين/ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون ، بهدف تعزيز التعاون وتوفير فرص عمل لحاملي درجة البكالوريوس في التمريض للعمل في ألمانيا.
وقالت الجامعة في بيان، إنه بموجب المذكرة التي وقعها عميد كلية التمريض الدكتور لورنس الحديد، ومستشارة البرنامج الدكتورة ريم حوسة، يزود البرنامج الجامعة بمعايير الاعتماد المحدثة للإطلاع على متطلبات سوق العمل الألماني الخاص بالتمريض.
كما ستوفر فرصا لخريجي الجامعة للاستفادة من البرنامج ودخول سوق العمل الألماني كممرضين مساعدين، والحصول على مسمى ممرضين معتمدين بعد حصولهم على الاعتماد الألماني.
وتنص المذكرة على أن يعقد فريق البرنامج جلستين سنويا لطلبة كلية التمريض في الجامعة لتعريفهم بالبرنامج، وتزويد الجامعة بإحصائيات محدثة عن الممرضات والممرضين المنضمين إلى البرنامج.
يشار إلى أن برنامج تريبل وين هو عبارة عن تعاون بين وكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، يهدف إلى تعيين ممرضين للعمل في ألمانيا بطريقة مستدامة، وينفذ البرنامج حاليا في 6 دول هي تونس البوسنة والهرسك والفلبين واندونيسيا والهند إضافة إلى الأردن.
--(بترا)
أع/م ف/ف ق
07/11/2023 15:20:55
MENAFN07112023000117011021ID1107389040
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