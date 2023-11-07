مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على انخفاض

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا)– أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليوم الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى مستوى النقطة 2380.

وأغلقت البورصة اليوم على تداول نحو 1.5 مليون سهم، موزعة على 1576عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو مليوني دينار.

وانخفضت أسعار أسهم 32 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 15شركة، واستقرت أسعار أسهم 39 شركة أخرى.

--(بترا)

رش/ن ح/اح

07/11/2023 15:17:27