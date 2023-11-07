مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على انخفاض

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على انخفاض
التاريخ
11/7/2023 2:32:06 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الثاني (بترا)– أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليوم الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى مستوى النقطة 2380.
وأغلقت البورصة اليوم على تداول نحو 1.5 مليون سهم، موزعة على 1576عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو مليوني دينار.
وانخفضت أسعار أسهم 32 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 15شركة، واستقرت أسعار أسهم 39 شركة أخرى.
--(بترا)
رش/ن ح/اح
07/11/2023 15:17:27
MENAFN07112023000117011021ID1107389038
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