الخصاونة يستقبل وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه والوفد المرافق لها .

وأطلع رئيس الوزراء الوزيرة الالمانية على الجهود المكثفة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وضمان ايصال المساعدات الانسانية وبشكل مستدام.

ولفت الى ضرورة وقف هذا العدوان الذي ذهب ضحيته حتى الآن ما يزيد على 10 آلاف من المدنيين الابرياء ثلثاهم من النساء والاطفال.

واعاد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة فتح افق سياسي يفضي الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في اطار حل الدولتين وبما يكفل الامن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها ويفتح مجالات اوسع لتعزيز التعاون والتنمية في الاقليم .

وعلى صعيد العلاقات الثنائية اكد رئيس الوزراء عمق علاقات الشراكة التي تربط الأردن وألمانيا، مثمنا المساعدات والدعم الفني الذي تقدمه ألمانيا للأردن لدعم تنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية في العديد من القطاعات.

وقال رئيس الوزراء، ان الاردن يتطلع باهتمام الى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين اللذين يحتفلان بمرور 70 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما.

ولفت إلى تطلع الأردن للاستفادة من الخبرات الألمانية المتقدمة في مجالات اصلاح التعليم سيما التعليم المهني والتقني، مشيرا الى ان انشاء مركز لتسهيل حركة العمالة وتطوير المهارات بين البلدين في اطار وثيقة الاعلان المشترك لتأطير التعاون بينهما التي وقعت على هامش الزيارة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني الى المانيا اخيرا، تسهم في دعم جهود رفع الكفاءات البشرية والتدريب المهني والتقني التي توليها الحكومة اهمية خاصة.

واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ابراهيم الجازي ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان مشروع التحديث الشامل الذي ينفذه الأردن بقيادة جلالة الملك في محاوره السياسية والاقتصادية والإدارية.

واكد بهذا الصدد أن رؤية التحديث الاقتصادي تتضمن مستهدفات طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل واستقطاب استثمارات خارجية.

كما عرض رئيس الوزراء للتحديات التي تواجه الاردن نتيجة لتداعيات ازمة اللجوء السوري التي شكلت ضغطا على القطاعات الحيوية في الاردن سيما التعليم والمياه في ظل الانخفاض الحاد في الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي لخطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية.

بدورها اكدت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ان المانيا وفي اطار علاقات الشراكة مع الاردن حريصة على استمرارية دعم تنفيذ مشروعات وبرامج اقتصادية تعود بالنفع على الاردن والشعب الاردني .

واعربت عن تقديرها للجهد والأعباء الكبيرة التي يتحملها الاردن نتيجة استضافة اللاجئين، مؤكدة مواصلة دعم الاردن في تحمل هذه الاعباء.

واكدت ان المانيا ستعلن عن تقديم دعم اضافي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، معربة عن الأسف لسقوط ضحايا مدنيين من الجانبين في الحرب الدائرة على غزة.

--(بترا)

ع ق/اح

07/11/2023 15:16:01