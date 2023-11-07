الخصاونة يستقبل وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه والوفد المرافق لها .
وأطلع رئيس الوزراء الوزيرة الالمانية على الجهود المكثفة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وضمان ايصال المساعدات الانسانية وبشكل مستدام.
ولفت الى ضرورة وقف هذا العدوان الذي ذهب ضحيته حتى الآن ما يزيد على 10 آلاف من المدنيين الابرياء ثلثاهم من النساء والاطفال.
واعاد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة فتح افق سياسي يفضي الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في اطار حل الدولتين وبما يكفل الامن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها ويفتح مجالات اوسع لتعزيز التعاون والتنمية في الاقليم .
وعلى صعيد العلاقات الثنائية اكد رئيس الوزراء عمق علاقات الشراكة التي تربط الأردن وألمانيا، مثمنا المساعدات والدعم الفني الذي تقدمه ألمانيا للأردن لدعم تنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية في العديد من القطاعات.
وقال رئيس الوزراء، ان الاردن يتطلع باهتمام الى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين اللذين يحتفلان بمرور 70 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما.
ولفت إلى تطلع الأردن للاستفادة من الخبرات الألمانية المتقدمة في مجالات اصلاح التعليم سيما التعليم المهني والتقني، مشيرا الى ان انشاء مركز لتسهيل حركة العمالة وتطوير المهارات بين البلدين في اطار وثيقة الاعلان المشترك لتأطير التعاون بينهما التي وقعت على هامش الزيارة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني الى المانيا اخيرا، تسهم في دعم جهود رفع الكفاءات البشرية والتدريب المهني والتقني التي توليها الحكومة اهمية خاصة.
واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ابراهيم الجازي ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان مشروع التحديث الشامل الذي ينفذه الأردن بقيادة جلالة الملك في محاوره السياسية والاقتصادية والإدارية.
واكد بهذا الصدد أن رؤية التحديث الاقتصادي تتضمن مستهدفات طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل واستقطاب استثمارات خارجية.
كما عرض رئيس الوزراء للتحديات التي تواجه الاردن نتيجة لتداعيات ازمة اللجوء السوري التي شكلت ضغطا على القطاعات الحيوية في الاردن سيما التعليم والمياه في ظل الانخفاض الحاد في الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي لخطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية.
بدورها اكدت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ان المانيا وفي اطار علاقات الشراكة مع الاردن حريصة على استمرارية دعم تنفيذ مشروعات وبرامج اقتصادية تعود بالنفع على الاردن والشعب الاردني .
واعربت عن تقديرها للجهد والأعباء الكبيرة التي يتحملها الاردن نتيجة استضافة اللاجئين، مؤكدة مواصلة دعم الاردن في تحمل هذه الاعباء.
واكدت ان المانيا ستعلن عن تقديم دعم اضافي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، معربة عن الأسف لسقوط ضحايا مدنيين من الجانبين في الحرب الدائرة على غزة.
--(بترا)
ع ق/اح
07/11/2023 15:16:01
MENAFN07112023000117011021ID1107389036
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