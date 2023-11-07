الحُريات النيابية تبحث أثر تطبيق قانون منع الجرائم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- أشادت لجنة الحُريات العامة وحقوق الإنسان النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عبدالله أبو زيد، بالجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه الأهل في قطاع غزة.

ودعت اللجنة إلى العمل لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة فورا، ومواصلة الجهود لإيصال المُساعدات الإنسانية للأشقاء في القطاع، مُثمنة التوجيهات الملكية بإرسال مُساعدات طبية عاجلة للمُستشفى الميداني الأردني في غزة.

وأعربت عن فخرها واعتزازها بالدور الإنساني الذي تقوم به طواقم المستشفى الميداني الأردني على الرغم من استمرار القصف الهمجي الإسرائيلي على غزة.

إلى ذلك، بحثت اللجنة بحضور وزير العدل أحمد الزيادات، والمُحافظ في وزارة الداخلية زياد القطارنة، ومُدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي، أثر تطبيق قانون منع الجرائم.

ودعا أبو زيد إلى إجراء تعديلات على القانون من شأنها مواكبة مُتطلبات العصر، وبما يضمن عدم المساس بالحقوق والحُريات العامة، مشيرا إلى أن اللجنة ستوصي ببعض المُقترحات لتعديل القانون، منها تحديد مدد التوقيف الإداري، وتحديد قيمة الكفالة المفروضة عليهم.

من جهتهم، دعا النواب الحضور الى إعادة تقييم قانون منع الجرائم، وعدم التوسع في الصلاحيات الممنوحة للحكام الإداريين، وبذل الجهود للإفراج عن الموقوفين إداريًا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبه، أوضح الزيادات، أن قانون منع الجرائم هو قانون وقائي، هدفه المُحافظة على أمن وسلامة المُجتمع ضمن إجراءات استباقية لمنع وقوع أي جريمة، مشيرا الى أن "هُناك قضايا مُحددة يجري التعامل معها ضمن الإطار القانوني مُنح الحكام الإداريون صلاحية المُدعي العام للتعامُل معها".

وأوضح أن هُناك بعض القضايا تحتاج إلى وقت للحكم بها ما يستدعي من الحاكم الإداري اتخاذ القرار بشأنها، إما من خلال التوقيف الإداري أو الغرامة أو إطلاق سراح المُتهم، بحسب طبيعة القضية.

من جهته أكد القطارنة أن هُناك توجها من وزارة الداخلية لتقنين الصلاحيات الممنوحة للحكام الإداريين في قانون منع الجرائم، مشيرا إلى إخلاء سبيل نحو 550 موقوفًا إداريًا خلال الأيام الماضية.

وأضاف، إن هُناك قضايا تمس بشكل مُباشر أمن وسلامة المُجتمع، وأهمها قضايا فرض "الإتاوات"، مبينا أن الإجراءات المُطبقة من الحكام الإداريين، مُراقبة ومُتابعة من وزير الداخلية،

بدوره، بين المجالي أن التوصيات التي تُناقش في الاجتماع يجري تدوينها ورفعها لمدير الأمن العام، قائلًا إن جهاز الأمن العام يعمل ضمن مصفوفة وتعليمات واضحة.

وأوضح أن موضوع "الإعادات" التي تجري على النُزلاء والموقوفين تكون على قضايا مُحددة، مثل القضايا التي تُشكل تهديدًا على السلم المُجتمعي أو على الأشخاص الذين لديهم سجلات إجرامية مُكررة، أو لضمان حماية حياة شخص يواجه تهديدًا على حياته.

--(بترا)

م خ /ن ح/اح

07/11/2023 14:56:37