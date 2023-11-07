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مذكرة تفاهم لتأسيس مركز رصد للآثار الجانبية للأدوية

11/7/2023 2:32:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا)-وقعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومركز الحسين للسرطان، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتأسيس مركز رصد للآثار الجانبية للعلاجات لدى مركز السياسات الدوائية والتقييم التكنولوجي كفرع للمركز الرئيس في المؤسسة قسم الاستخدام الرشيد واليقظة الدوائية.
وتهدف المذكرة التي وقعها مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات ومدير عام المركز الدكتور عاصم منصور، إلى تعزيز قاعدة البيانات الخاصة بالآثار الجانبية للأدوية في الأردن، ورفع نوعيتها وتعزيز مفهوم رصد الآثار الجانبية للأدوية.
وقال مهيدات إن المركز من المؤسسات الصحية المتميزة والحيوية في المنظومة الصحية، لما يوفره من رعاية شاملة للمرضى المصابين بالسرطان، فضلا عن مساهمته في تعزيز السياحة العلاجية.
وأضاف أن المذكرة التي جاءت ضمن فعاليات أسبوع التوعية بالسلامة الدوائية، تهدف إلى تعزيز التعاون في رصد الآثار الجانبية التلقائية التي تحدث لدى المرضى بطريقة صحيحة وإرسالها من خلال إعطاء هذا المركز الصلاحية على قاعدة البيانات الخاصة بالآثار الجانبية.
وبين مهيدات أن المؤسسة تضم مركز اليقظة الدوائي الأردني وهو العضو رقم 70 في برنامج منظمة الصحة العالمية لمراقبة الأدوية، لافتا إلى استحداث مراكز فرعية لليقظة الدوائية في أقاليم الشمال والوسط والجنوب.
وأكد الاستعداد التام لتبادل المعلومات وتوظيفها لغايات البحث العلمي، وتقديم كل ما من شأنه تحقيق الأهداف المرجوة من تأسيس المركز.
من جهته، أشار الدكتور عاصم منصور إلى دور مقدمي الرعاية الصحية في اليقظة الدوائية وما يقدمه هذا النوع من رصد بيانات من شأنها أن تحسن المخرجات الصحية للمرضى.
وقال إن المركز لديه نظام رصد دوائي للآثار الجانبية للأدوية ويجري إدارته وتنسيقه من خلال مركز السياسات الدوائية والتقييم التكنولوجي في دائرة الصيدلة.
وأشار إلى أن الاتفاقية خطوة مهمة في تحسين الاستخدام الأمثل للدواء، مشيدا بالدور الاستراتيجي للمؤسسة في تعزيز الرقابة على الأدوية وضمان مأمونيتها وسلامتها.
--(بترا)
ع د/م ف/ف ق
07/11/2023 14:49:37

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