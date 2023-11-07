مذكرة تفاهم لتأسيس مركز رصد للآثار الجانبية للأدوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الثاني (بترا)-وقعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومركز الحسين للسرطان، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتأسيس مركز رصد للآثار الجانبية للعلاجات لدى مركز السياسات الدوائية والتقييم التكنولوجي كفرع للمركز الرئيس في المؤسسة قسم الاستخدام الرشيد واليقظة الدوائية.
وتهدف المذكرة التي وقعها مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات ومدير عام المركز الدكتور عاصم منصور، إلى تعزيز قاعدة البيانات الخاصة بالآثار الجانبية للأدوية في الأردن، ورفع نوعيتها وتعزيز مفهوم رصد الآثار الجانبية للأدوية.
وقال مهيدات إن المركز من المؤسسات الصحية المتميزة والحيوية في المنظومة الصحية، لما يوفره من رعاية شاملة للمرضى المصابين بالسرطان، فضلا عن مساهمته في تعزيز السياحة العلاجية.
وأضاف أن المذكرة التي جاءت ضمن فعاليات أسبوع التوعية بالسلامة الدوائية، تهدف إلى تعزيز التعاون في رصد الآثار الجانبية التلقائية التي تحدث لدى المرضى بطريقة صحيحة وإرسالها من خلال إعطاء هذا المركز الصلاحية على قاعدة البيانات الخاصة بالآثار الجانبية.
وبين مهيدات أن المؤسسة تضم مركز اليقظة الدوائي الأردني وهو العضو رقم 70 في برنامج منظمة الصحة العالمية لمراقبة الأدوية، لافتا إلى استحداث مراكز فرعية لليقظة الدوائية في أقاليم الشمال والوسط والجنوب.
وأكد الاستعداد التام لتبادل المعلومات وتوظيفها لغايات البحث العلمي، وتقديم كل ما من شأنه تحقيق الأهداف المرجوة من تأسيس المركز.
من جهته، أشار الدكتور عاصم منصور إلى دور مقدمي الرعاية الصحية في اليقظة الدوائية وما يقدمه هذا النوع من رصد بيانات من شأنها أن تحسن المخرجات الصحية للمرضى.
وقال إن المركز لديه نظام رصد دوائي للآثار الجانبية للأدوية ويجري إدارته وتنسيقه من خلال مركز السياسات الدوائية والتقييم التكنولوجي في دائرة الصيدلة.
وأشار إلى أن الاتفاقية خطوة مهمة في تحسين الاستخدام الأمثل للدواء، مشيدا بالدور الاستراتيجي للمؤسسة في تعزيز الرقابة على الأدوية وضمان مأمونيتها وسلامتها.
--(بترا)
ع د/م ف/ف ق
07/11/2023 14:49:37
MENAFN07112023000117011021ID1107389034
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