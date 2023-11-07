الزراعة توقع اتفاقية لتنفيذ مشروع الروابط الخضراء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ومدير عام مركز تطوير الأعمال غالب حجازي اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع الروابط الخضراء الممول من الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز الزراعة المستدامة والاستدامة البيئية في المنطقة.
و أكد الحنيفات أهمية التعاون مع المركز من خلال مشاريع تلامس طموحات المجتمع والقطاع الزراعي وتستهدف الحد من البطالة وتحويل الأسر المستهلكة إلى منتجة.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت مصفوفة تشمل التدريب والتأهيل والتوجيه، مرورا بالتمويل من خلال قروض وصلت إلى 100 مليون دينار، جزء كبير منها بدون فائدة وبنسبة نجاح وصلت في بعض القطاعات إلى 95 بالمئة وصولا إلى التسويق عبر معارض موسمية والمعرض الدائم في عمان وإربد.
وتتضمن الاتفاقية، مجموعة أنشطة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم القطاع الزراعي والبيئي ومعالجة المياه الرمادية، وبما يسهم في استدامة استخدام المياه وتقليل التلوث وإنتاج السماد العضوي، وتحسين جودة التربة وزيادة الإنتاج الزراعي.
كما تستهدف صيانة أنظمة الطاقة الشمسية من خلال مشروع تدريب الشباب على صيانة واستخدام أنظمة الطاقة الشمسية إضافة إلى مبادئ فصل النفايات وتحسين إدارتها، كما تتناول الاتفاقية رواد الأعمال ضمن الاقتصاد الأخضر لتطوير مشاريع صديقة للبيئة وتعزيز ريادة الأعمال.
--(بترا)
ر خ/م ف/اح
07/11/2023 14:45:03
MENAFN07112023000117011021ID1107389033
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