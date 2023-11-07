الزراعة توقع اتفاقية لتنفيذ مشروع الروابط الخضراء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ومدير عام مركز تطوير الأعمال غالب حجازي اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع الروابط الخضراء الممول من الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز الزراعة المستدامة والاستدامة البيئية في المنطقة.

و أكد الحنيفات أهمية التعاون مع المركز من خلال مشاريع تلامس طموحات المجتمع والقطاع الزراعي وتستهدف الحد من البطالة وتحويل الأسر المستهلكة إلى منتجة.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت مصفوفة تشمل التدريب والتأهيل والتوجيه، مرورا بالتمويل من خلال قروض وصلت إلى 100 مليون دينار، جزء كبير منها بدون فائدة وبنسبة نجاح وصلت في بعض القطاعات إلى 95 بالمئة وصولا إلى التسويق عبر معارض موسمية والمعرض الدائم في عمان وإربد.

وتتضمن الاتفاقية، مجموعة أنشطة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم القطاع الزراعي والبيئي ومعالجة المياه الرمادية، وبما يسهم في استدامة استخدام المياه وتقليل التلوث وإنتاج السماد العضوي، وتحسين جودة التربة وزيادة الإنتاج الزراعي.

كما تستهدف صيانة أنظمة الطاقة الشمسية من خلال مشروع تدريب الشباب على صيانة واستخدام أنظمة الطاقة الشمسية إضافة إلى مبادئ فصل النفايات وتحسين إدارتها، كما تتناول الاتفاقية رواد الأعمال ضمن الاقتصاد الأخضر لتطوير مشاريع صديقة للبيئة وتعزيز ريادة الأعمال.

--(بترا)

ر خ/م ف/اح

07/11/2023 14:45:03