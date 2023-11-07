وزيرا الأشغال والصحة يبحثان سير العمل بمشاريع القطاع الصحي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- بحث وزيرا الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، والصحة الدكتور فراس الهواري، اليوم الثلاثاء، سير العمل بمشاريع مستشفيات ومراكز صحية تنفذها وزارة الأشغال، والخطط المستقبلية في مجال المشاريع الصحية.
واستمع الوزيران، إلى عرض قدمته مديرة إدارة الابنية بوزارة الأشغال المهندسة سهير برقان، حول آخر تطورات المشاريع المنفذة والخطط المستقبلية لمشاريع الأبنية الصحية، واطلعا على إجراءات تتعلق بمشاريع تنفذ حاليا أو قيد إعداد الوثائق تمهيدا لطرحها على الاستشاريين والمقاولين المصنفين والمؤهلين، والعطاءات التي تدرس حاليا لطرحها في الفترة المقبلة.
وأكد الوزيران، خلال اللقاء، أهمية تذليل المعيقات وتسريع الإنجاز في المشاريع قيد التنفيذ، وعقد اجتماع دوري بين المعنيين في الوزارتين ورفع التقارير اللازمة لضمان سرعة إنجاز هذه المشاريع ضمن التكلفة والمدة العقدية وتفعيل الإجراءات التعاقدية للمشاريع المتأخرة.
وتنفذ وزارة الأشغال حاليا مشاريع ثلاثة مستشفيات منها مبنى مستشفى الأميرة بسمة الجديد في اربد، وتوسعة وإضافات جديدة في مشروعين آخرين، كما تنفذ أبنية جديدة لسبعة مراكز صحية، إضافة الى صيانة وتأهيل مبنى المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية.
ويجري حاليا إعداد دراسات فنية وهندسية لإقامة وتأهيل 38 مشروعا في القطاع الصحي، من بينها 18 مشروعا لمستشفيات جديدة منها مستشفى مادبا الحكومي الجديد، ومستشفى الولادة الجديد ضمن مجمع البشير الطبي، وأخرى سيتم عمل إضافات وتوسعات فيها، كما تتضمن الدراسات مشاريع لإقامة 20 مركزا صحيا جديدا تتنوع بين أولي وشامل.
- - (بترا)
م ح/ن ح/اح
07/11/2023 14:41:17
MENAFN07112023000117011021ID1107389032
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