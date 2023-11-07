وزيرا الأشغال والصحة يبحثان سير العمل بمشاريع القطاع الصحي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- بحث وزيرا الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، والصحة الدكتور فراس الهواري، اليوم الثلاثاء، سير العمل بمشاريع مستشفيات ومراكز صحية تنفذها وزارة الأشغال، والخطط المستقبلية في مجال المشاريع الصحية.

واستمع الوزيران، إلى عرض قدمته مديرة إدارة الابنية بوزارة الأشغال المهندسة سهير برقان، حول آخر تطورات المشاريع المنفذة والخطط المستقبلية لمشاريع الأبنية الصحية، واطلعا على إجراءات تتعلق بمشاريع تنفذ حاليا أو قيد إعداد الوثائق تمهيدا لطرحها على الاستشاريين والمقاولين المصنفين والمؤهلين، والعطاءات التي تدرس حاليا لطرحها في الفترة المقبلة.

وأكد الوزيران، خلال اللقاء، أهمية تذليل المعيقات وتسريع الإنجاز في المشاريع قيد التنفيذ، وعقد اجتماع دوري بين المعنيين في الوزارتين ورفع التقارير اللازمة لضمان سرعة إنجاز هذه المشاريع ضمن التكلفة والمدة العقدية وتفعيل الإجراءات التعاقدية للمشاريع المتأخرة.

وتنفذ وزارة الأشغال حاليا مشاريع ثلاثة مستشفيات منها مبنى مستشفى الأميرة بسمة الجديد في اربد، وتوسعة وإضافات جديدة في مشروعين آخرين، كما تنفذ أبنية جديدة لسبعة مراكز صحية، إضافة الى صيانة وتأهيل مبنى المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية.

ويجري حاليا إعداد دراسات فنية وهندسية لإقامة وتأهيل 38 مشروعا في القطاع الصحي، من بينها 18 مشروعا لمستشفيات جديدة منها مستشفى مادبا الحكومي الجديد، ومستشفى الولادة الجديد ضمن مجمع البشير الطبي، وأخرى سيتم عمل إضافات وتوسعات فيها، كما تتضمن الدراسات مشاريع لإقامة 20 مركزا صحيا جديدا تتنوع بين أولي وشامل.

- - (بترا)

م ح/ن ح/اح

07/11/2023 14:41:17