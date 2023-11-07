روسيا تنسحب رسميا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا

روسيا تنسحب رسميا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا
التاريخ
11/7/2023 2:32:02 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 7 تشرين الثاني (بترا)- دخل انسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا اليوم الثلاثاء، حيز التطبيق رسميا بعد توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون الانسحاب منها.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "انسحبت روسيا رسميا من المعاهدة عند دخول منتصف ليل الاثنين. المعاهدة أصبحت الآن من التاريخ".
وكانت المعاهدة تهدف إلى منع أي من طرفي الحرب الباردة من حشد قوات لشن هجوم سريع ضد الطرف الآخر في أوروبا.
--(بترا)
س ح/ اح
07/11/2023 14:30:38
MENAFN07112023000117011021ID1107389031
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.