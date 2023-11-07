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روسيا تنسحب رسميا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا

11/7/2023 2:32:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 7 تشرين الثاني (بترا)- دخل انسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا اليوم الثلاثاء، حيز التطبيق رسميا بعد توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون الانسحاب منها.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "انسحبت روسيا رسميا من المعاهدة عند دخول منتصف ليل الاثنين. المعاهدة أصبحت الآن من التاريخ".
وكانت المعاهدة تهدف إلى منع أي من طرفي الحرب الباردة من حشد قوات لشن هجوم سريع ضد الطرف الآخر في أوروبا.
--(بترا)
س ح/ اح
07/11/2023 14:30:38

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