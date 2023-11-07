16 شهيدا بينهم 3 أطفال جراء قصف طائرات الاحتلال منازل بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 7 تشرين الثاني (بترا)- استشهد 16 فلسطينيا بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل في مناطق مختلف بقطاع غزة.
ففي جنوب القطاع، استشهد ثلاثة أطفال وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا بمخيم يبنا جنوب رفح، كما استشهد ثمانية فلسطينيين من عائلة واحدة جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلا في منطقة معن شرقي خان يونس.
وفي سط القطاع، استشهد خمسة فلسطينيين باستهداف طائرات الاحتلال منزلا غربي النصيرات، كما استشهد عدد من فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في معسكر جباليا غزة.
--(بترا)
أش/ ن ح/ف ق
07/11/2023 14:21:42
MENAFN07112023000117011021ID1107389029
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