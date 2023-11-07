16 شهيدا بينهم 3 أطفال جراء قصف طائرات الاحتلال منازل بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 7 تشرين الثاني (بترا)- استشهد 16 فلسطينيا بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل في مناطق مختلف بقطاع غزة.

ففي جنوب القطاع، استشهد ثلاثة أطفال وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا بمخيم يبنا جنوب رفح، كما استشهد ثمانية فلسطينيين من عائلة واحدة جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلا في منطقة معن شرقي خان يونس.

وفي سط القطاع، استشهد خمسة فلسطينيين باستهداف طائرات الاحتلال منزلا غربي النصيرات، كما استشهد عدد من فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في معسكر جباليا غزة.

--(بترا)

أش/ ن ح/ف ق

07/11/2023 14:21:42