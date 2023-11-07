سلطة العقبة تطلق في لندن هويتها السياحية الجديدة

MENAFN - Jordan News Agency)



العقبة 7 تشرين الثاني (بترا) امين المعايطة- أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة هويتها السياحية الجديدة لمدينة العقبة تحت شعار (عَ الطبيعّة) الذي يلخص البيئة الرائعة لمدينة العقبة وطبيعة أهلها الدافئة والمضيافة.

جاء ذلك ضمن فعاليات جناح هيئة تنشيط السياحة الأردني بمعرض سوق السفرّ العالمي 2023 في العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة مئات الأجنحة من سوق السياحة العالمي، وبتنظيم من سلطة منطقة العقبة الخاصة.

كما أطلقت السلطة بالتزامن مع إطلاق الهوية السياحية الجديدة موقعها الإلكتروني الجديد ( والذي سيكون متاحًا على الإنترنت بعد انتهاء معرض سوق السفر العالمي ما يضمن سهولة وصول المسافرين إلى المعلومات التي يبحثون عنها في العقبة.

وأطلقت السلطة حملة ترويجية إلكترونية في العاصمة لندن تستهدف التعريف بالمنتج السياحي في العقبة وإقليمها، تم خلالها نشر عروض لجماليات السياحة في العقبة ومختلف المواقع السياحية والأثرية في الأردن عبر شاشات عرض إلكترونية في مواقع هامة وإستراتيجية داخل مدينة لندن باعتبارها من أكبر أسواق السياحة العالمية مشاهدة.

ورعى رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز إطلاق الهوّية السياحية الجديدة للعقبة بحضور وزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة مكرم القيسي، ورئيس مجلس مفوضي إقليم البترا ، فارس البريزات ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، وممثلين عن مفوضية سلطة العقبة الاقتصادية وشركة الملكيّة الأردنية للطيران و 34 منشأة سياحية أردنية.

و أكد الفايز: أن الهوّية السياحية الجديدة ليست مجرد إعادة صياغة للهوّية السياحية للعقبة، بل ترسيخ لجمال العقبة الهادئ والضيافة المشهورة لسكانها في كافة الأوقات.

وشدد على أهمية الالتزام بإبراز العقبة ليس كوجهة سياحية فحسب، بل كقصة حقيقية تتشابك فيها الروابط الإنسانية مع الطبيعة الخلابة، منوهاً إلى أن إعادة صياغة الهويّة الجديدة والتحول الرقميّ هما خطوتان محوريتان في هذا الاتجاه، وستستعد العقبة أيضًا لاحتضان رحلات نحو السياحة المستدامة في أعقاب وضع خارطة الطريق الإستراتيجية للنمو الأخضر في العقبة.

وأشار الفايز إلى الرؤية المستقبلية كي تصبح العقبة مدينة خضراء رائدة، كأساس للتنفيذ الشامل لاستراتيجية التسويق والتي ستوجه الحملات المستقبلية نحو تسليط الضوء على معالم وتجارب وخدمات العقبة وستعزز مكانة العقبة على خارطة السياحة العالمية لتدشن مرحلة جديدة في رحلة تحقيق رؤيتها كوجهة سياحية وتعبّر عن شخصيتها السياحية وتطلعاتها وإنجازاتها والحفاظ على جمالها الطبيعي، بهدف كسب جهود تروّيجية للمملكة زخماً جديداَ وانسيابية في أوساط الزائرين والسائحين للعقبة و توفير تجربة استثنائية للزائرين.

وتوقع الفايز أن يكون للهوّية الجديدة أثر إيجابي في دعم النشاط السياحي وزيادة أعداد السياح وبالتالي تحقيق زيادة في ارتفاع الدخل السياحي للمدينة و للمملكة.

وأضاف، إن استمرار الأردن في استقبال الزائرين من جميع أنحاء العالم، يدعم إطلاق الهوية السياحية الجديدة كإضافة مميزة ذات أهداف تساعد على إعادة تقديم سياحة المملكة كإشعاع يستقطب دول العالم نحو العقبة والمملكة، لافتا الى أن هذه الخطوة ستمكن السلطة من استقطاب العديد من الوجهات وتعزز مكانة العقبة كوجهة سياحية رائدة حول العالم خلال ما تبقى من هذا العام و الأعوام القادمة.

وتضمنت فعالية إطلاق الهوية السياحية عروضاً تقديمية لثقافة العقبة وتجارب حقيقية ذات معانٍ شاملة للجميع، إذ أن عملية إعادة التموضع هذه ستضع العقبة في مكانة متميزة في الأسواق التنافسية وتسمح للشركات السياحية المشاركة بمنتجاتها وخدماتها ضمن الهوّية الجديدة بسلاسة، واكتشاف كنوز العقبة الطبيعية، كشاطئ خليج العقبة على البحر الأحمر و واديّ رمّ وبترا وغيرها من المعالم السياحية التي لا تزال تشكل عوامل جذب قوية للسائحين، مدعوماً بالهوّية الجديدة للعقبة، لفتح الباب أمام رؤية أفضل وإثراء التجارب الحيّة في الأردن.

وتشمل التجارب فعاليات وزيارات سياحية مختلفة تشمل سياحة الغوص و عروض السياحة المجتمعية وسياحة المغامرات والتعرف على رمال وادي رمّ الخلابة، ومشاهدة الطيور المستوطنة و أسراب الطيور المهاجرة خلال رحلاتها بين القارات، ما يسهم في نمو واستدامة العقبة كوجهة تلخص بشكل رائع مدى الانسجام بين الجمال الطبيعي الأخاذ للمنطقة والعلاقات الإنسانية العميقة المتجذرة في تاريخها.

يذكر أن العقبة مقبلة على تنفيذ عددٍ من مبادرات الاستدامة وبما يتماشى مع المعايير الدولية مثل (Green Fins) لمشغلي الغوص، والمفتاح الأخضر لصناعة الضيافة، والعلم الأزرق للشواطئ، والسعي للحصول على شهادة الوجهة الخضراء.

يشار إلى أن سوق المملكة المتحدة يُعد مركزاً بالغ الأهمية بالنسبة للعقبة كوجهة رئيسة، حيث تعمل العقبة على تعزيز إمكانية الوصول وتنويع عروضها لجذب السياح، كما يعتبر هذا السوق أحد أكبر المصادر وأكثرها ثباتًا للزوار الدولييّن وذا أهمية قصوى لتكون العقبة على رأس القائمة المفضلة للمسافرين من بريطانيا.

وجاءت الفعالية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وبدعم من (GIZ ) نيابة عن وزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي.

--(بترا)

ا م/اح

07/11/2023 14:20:20