سلطة العقبة تطلق في لندن هويتها السياحية الجديدة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 7 تشرين الثاني (بترا) امين المعايطة- أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة هويتها السياحية الجديدة لمدينة العقبة تحت شعار (عَ الطبيعّة) الذي يلخص البيئة الرائعة لمدينة العقبة وطبيعة أهلها الدافئة والمضيافة.
جاء ذلك ضمن فعاليات جناح هيئة تنشيط السياحة الأردني بمعرض سوق السفرّ العالمي 2023 في العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة مئات الأجنحة من سوق السياحة العالمي، وبتنظيم من سلطة منطقة العقبة الخاصة.
كما أطلقت السلطة بالتزامن مع إطلاق الهوية السياحية الجديدة موقعها الإلكتروني الجديد ( والذي سيكون متاحًا على الإنترنت بعد انتهاء معرض سوق السفر العالمي ما يضمن سهولة وصول المسافرين إلى المعلومات التي يبحثون عنها في العقبة.
وأطلقت السلطة حملة ترويجية إلكترونية في العاصمة لندن تستهدف التعريف بالمنتج السياحي في العقبة وإقليمها، تم خلالها نشر عروض لجماليات السياحة في العقبة ومختلف المواقع السياحية والأثرية في الأردن عبر شاشات عرض إلكترونية في مواقع هامة وإستراتيجية داخل مدينة لندن باعتبارها من أكبر أسواق السياحة العالمية مشاهدة.
ورعى رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز إطلاق الهوّية السياحية الجديدة للعقبة بحضور وزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة مكرم القيسي، ورئيس مجلس مفوضي إقليم البترا ، فارس البريزات ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، وممثلين عن مفوضية سلطة العقبة الاقتصادية وشركة الملكيّة الأردنية للطيران و 34 منشأة سياحية أردنية.
و أكد الفايز: أن الهوّية السياحية الجديدة ليست مجرد إعادة صياغة للهوّية السياحية للعقبة، بل ترسيخ لجمال العقبة الهادئ والضيافة المشهورة لسكانها في كافة الأوقات.
وشدد على أهمية الالتزام بإبراز العقبة ليس كوجهة سياحية فحسب، بل كقصة حقيقية تتشابك فيها الروابط الإنسانية مع الطبيعة الخلابة، منوهاً إلى أن إعادة صياغة الهويّة الجديدة والتحول الرقميّ هما خطوتان محوريتان في هذا الاتجاه، وستستعد العقبة أيضًا لاحتضان رحلات نحو السياحة المستدامة في أعقاب وضع خارطة الطريق الإستراتيجية للنمو الأخضر في العقبة.
وأشار الفايز إلى الرؤية المستقبلية كي تصبح العقبة مدينة خضراء رائدة، كأساس للتنفيذ الشامل لاستراتيجية التسويق والتي ستوجه الحملات المستقبلية نحو تسليط الضوء على معالم وتجارب وخدمات العقبة وستعزز مكانة العقبة على خارطة السياحة العالمية لتدشن مرحلة جديدة في رحلة تحقيق رؤيتها كوجهة سياحية وتعبّر عن شخصيتها السياحية وتطلعاتها وإنجازاتها والحفاظ على جمالها الطبيعي، بهدف كسب جهود تروّيجية للمملكة زخماً جديداَ وانسيابية في أوساط الزائرين والسائحين للعقبة و توفير تجربة استثنائية للزائرين.
وتوقع الفايز أن يكون للهوّية الجديدة أثر إيجابي في دعم النشاط السياحي وزيادة أعداد السياح وبالتالي تحقيق زيادة في ارتفاع الدخل السياحي للمدينة و للمملكة.
وأضاف، إن استمرار الأردن في استقبال الزائرين من جميع أنحاء العالم، يدعم إطلاق الهوية السياحية الجديدة كإضافة مميزة ذات أهداف تساعد على إعادة تقديم سياحة المملكة كإشعاع يستقطب دول العالم نحو العقبة والمملكة، لافتا الى أن هذه الخطوة ستمكن السلطة من استقطاب العديد من الوجهات وتعزز مكانة العقبة كوجهة سياحية رائدة حول العالم خلال ما تبقى من هذا العام و الأعوام القادمة.
وتضمنت فعالية إطلاق الهوية السياحية عروضاً تقديمية لثقافة العقبة وتجارب حقيقية ذات معانٍ شاملة للجميع، إذ أن عملية إعادة التموضع هذه ستضع العقبة في مكانة متميزة في الأسواق التنافسية وتسمح للشركات السياحية المشاركة بمنتجاتها وخدماتها ضمن الهوّية الجديدة بسلاسة، واكتشاف كنوز العقبة الطبيعية، كشاطئ خليج العقبة على البحر الأحمر و واديّ رمّ وبترا وغيرها من المعالم السياحية التي لا تزال تشكل عوامل جذب قوية للسائحين، مدعوماً بالهوّية الجديدة للعقبة، لفتح الباب أمام رؤية أفضل وإثراء التجارب الحيّة في الأردن.
وتشمل التجارب فعاليات وزيارات سياحية مختلفة تشمل سياحة الغوص و عروض السياحة المجتمعية وسياحة المغامرات والتعرف على رمال وادي رمّ الخلابة، ومشاهدة الطيور المستوطنة و أسراب الطيور المهاجرة خلال رحلاتها بين القارات، ما يسهم في نمو واستدامة العقبة كوجهة تلخص بشكل رائع مدى الانسجام بين الجمال الطبيعي الأخاذ للمنطقة والعلاقات الإنسانية العميقة المتجذرة في تاريخها.
يذكر أن العقبة مقبلة على تنفيذ عددٍ من مبادرات الاستدامة وبما يتماشى مع المعايير الدولية مثل (Green Fins) لمشغلي الغوص، والمفتاح الأخضر لصناعة الضيافة، والعلم الأزرق للشواطئ، والسعي للحصول على شهادة الوجهة الخضراء.
يشار إلى أن سوق المملكة المتحدة يُعد مركزاً بالغ الأهمية بالنسبة للعقبة كوجهة رئيسة، حيث تعمل العقبة على تعزيز إمكانية الوصول وتنويع عروضها لجذب السياح، كما يعتبر هذا السوق أحد أكبر المصادر وأكثرها ثباتًا للزوار الدولييّن وذا أهمية قصوى لتكون العقبة على رأس القائمة المفضلة للمسافرين من بريطانيا.
وجاءت الفعالية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وبدعم من (GIZ ) نيابة عن وزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي.
--(بترا)
ا م/اح
07/11/2023 14:20:20
MENAFN07112023000117011021ID1107389028
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