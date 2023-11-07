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طاقة النواب تثمن مواقف الملك الداعمة لصمود الأهل في غزة

11/7/2023 2:32:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- ثمن رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المُهندس طلال النسور، مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الراسخة والداعمة لصمود الأهل في قطاع غزة، بوجه العدوان الإسرائيلي الغاشم.
وأكد أهمية الالتفاف حول مواقف جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والمتضمنة نُصرة الأشقاء في غزة، وضرورة الوقوف بوجه مُخططات الاحتلال لتفريغ الأرض من أهلها والتهجير القسري.
واستعرض النسور، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الثلاثاء، المهام المنوطة باللجنة، كدراسة القوانين والأمور والاقتراحات المُتعلقة بالكهرباء والنفط والغاز ومصادر الطاقة المُتجددة والبديلة والثروة المعدنية والاتفاقيات، فضلًا عن دراسة ومُراقبة سياسات تسعير المُشتقات النفطية.
وأوضح أن من أبرز مشاريع القوانين المعروضة على طاولة اللجنة، هي قانون مؤقت رقم 64 لسنة 2002 قانون الكهرباء العام، وقانون مؤقت رقم 52 لسنة 2003 قانون مُعدل لقانون الكهرباء العام.
وحضر الاجتماع النواب: صالح الوخيان، وموسى هنطش، ومحمد الخلايلة، ورهق الزواهرة، غازي البداوي.
--(بترا)
م خ/م ف/ف ق
07/11/2023 13:51:55

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