طاقة النواب تثمن مواقف الملك الداعمة لصمود الأهل في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- ثمن رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المُهندس طلال النسور، مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الراسخة والداعمة لصمود الأهل في قطاع غزة، بوجه العدوان الإسرائيلي الغاشم.
وأكد أهمية الالتفاف حول مواقف جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والمتضمنة نُصرة الأشقاء في غزة، وضرورة الوقوف بوجه مُخططات الاحتلال لتفريغ الأرض من أهلها والتهجير القسري.
واستعرض النسور، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الثلاثاء، المهام المنوطة باللجنة، كدراسة القوانين والأمور والاقتراحات المُتعلقة بالكهرباء والنفط والغاز ومصادر الطاقة المُتجددة والبديلة والثروة المعدنية والاتفاقيات، فضلًا عن دراسة ومُراقبة سياسات تسعير المُشتقات النفطية.
وأوضح أن من أبرز مشاريع القوانين المعروضة على طاولة اللجنة، هي قانون مؤقت رقم 64 لسنة 2002 قانون الكهرباء العام، وقانون مؤقت رقم 52 لسنة 2003 قانون مُعدل لقانون الكهرباء العام.
وحضر الاجتماع النواب: صالح الوخيان، وموسى هنطش، ومحمد الخلايلة، ورهق الزواهرة، غازي البداوي.
--(بترا)
م خ/م ف/ف ق
07/11/2023 13:51:55
MENAFN07112023000117011021ID1107389018
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