روسيا: أين وكالة الطاقة الذرية من التصريحات الإسرائيلية بشأن الأسلحة النووية

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 7 تشرين الثاني (بترا)-تساءلت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة امتلاك إسرائيل أسلحة نووية بعد تهديد وزير إسرائيلي باستخدامها ضد قطاع غزة.

وأشارت الوزارة إلى استمرار غياب الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تلك التصريحات.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال لقاء صحفي "تصريحات إسرائيل بشأن استخدام الأسلحة النووية أثار عددا من الأسئلة بخصوص وجود تلك الأسلحة في ترسانة البلاد، ويدفع نحو التساؤلات التالية "أين المنظمات الدولية؟ أين الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ أين الدول الأعضاء؟ والمفتشون".

وكان وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، قال "إن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة أحد الخيارات العسكرية الإسرائيلية للتعامل مع قطاع غزة".

--(بترا)

س ح/ف ج

07/11/2023 13:43:45