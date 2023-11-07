روسيا: أين وكالة الطاقة الذرية من التصريحات الإسرائيلية بشأن الأسلحة النووية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 7 تشرين الثاني (بترا)-تساءلت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة امتلاك إسرائيل أسلحة نووية بعد تهديد وزير إسرائيلي باستخدامها ضد قطاع غزة.
وأشارت الوزارة إلى استمرار غياب الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تلك التصريحات.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال لقاء صحفي "تصريحات إسرائيل بشأن استخدام الأسلحة النووية أثار عددا من الأسئلة بخصوص وجود تلك الأسلحة في ترسانة البلاد، ويدفع نحو التساؤلات التالية "أين المنظمات الدولية؟ أين الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ أين الدول الأعضاء؟ والمفتشون".
وكان وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، قال "إن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة أحد الخيارات العسكرية الإسرائيلية للتعامل مع قطاع غزة".
--(بترا)
س ح/ف ج
07/11/2023 13:43:45
MENAFN07112023000117011021ID1107389017
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