المستشفيات الخاصة وأطباء بلا حدود تبحثان سبل دعم غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- بحث مجلس إدارة جمعية المستشفيات الخاصة مع منظمة أطباء بلا حدود، سبل التعاون لكيفية الدعم لقطاع غزة.
وأكدت الجمعية في بيان اليوم الثلاثاء، استعداد المستشفيات الخاصة لفتح أبوابها لاستقبال المصابين وتقديم الخدمات الصحية اللازمة بأعلى جودة وتقديم الدعم اللوجيستي لقطاع غزة بالتعاون مع المنظمة.
وأكد رئيس الجمعية الدكتور نائل المصالحة أن الجمعية تحرص دائماً على تقديم الدعم لإخواننا في قطاع غزة من خلال وقوف جميع المستشفيات الخاصة معاً لمساعدة أشقائنا في غزة على الصمود في وجه الجرائم ضد الإنسانية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.
--(بترا)
ع د/أ أ/اح
07/11/2023 13:20:47
MENAFN07112023000117011021ID1107389016
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.