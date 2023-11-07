Tuesday, 07 November 2023 11:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المستشفيات الخاصة وأطباء بلا حدود تبحثان سبل دعم غزة

11/7/2023 2:31:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- بحث مجلس إدارة جمعية المستشفيات الخاصة مع منظمة أطباء بلا حدود، سبل التعاون لكيفية الدعم لقطاع غزة.
وأكدت الجمعية في بيان اليوم الثلاثاء، استعداد المستشفيات الخاصة لفتح أبوابها لاستقبال المصابين وتقديم الخدمات الصحية اللازمة بأعلى جودة وتقديم الدعم اللوجيستي لقطاع غزة بالتعاون مع المنظمة.
وأكد رئيس الجمعية الدكتور نائل المصالحة أن الجمعية تحرص دائماً على تقديم الدعم لإخواننا في قطاع غزة من خلال وقوف جميع المستشفيات الخاصة معاً لمساعدة أشقائنا في غزة على الصمود في وجه الجرائم ضد الإنسانية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.
--(بترا)
ع د/أ أ/اح
07/11/2023 13:20:47

MENAFN07112023000117011021ID1107389016

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث