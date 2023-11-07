المستشفيات الخاصة وأطباء بلا حدود تبحثان سبل دعم غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- بحث مجلس إدارة جمعية المستشفيات الخاصة مع منظمة أطباء بلا حدود، سبل التعاون لكيفية الدعم لقطاع غزة.

وأكدت الجمعية في بيان اليوم الثلاثاء، استعداد المستشفيات الخاصة لفتح أبوابها لاستقبال المصابين وتقديم الخدمات الصحية اللازمة بأعلى جودة وتقديم الدعم اللوجيستي لقطاع غزة بالتعاون مع المنظمة.

وأكد رئيس الجمعية الدكتور نائل المصالحة أن الجمعية تحرص دائماً على تقديم الدعم لإخواننا في قطاع غزة من خلال وقوف جميع المستشفيات الخاصة معاً لمساعدة أشقائنا في غزة على الصمود في وجه الجرائم ضد الإنسانية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.

--(بترا)

ع د/أ أ/اح

07/11/2023 13:20:47