خارجية النواب: خطابات الملك بالمحافل الدولية واضحة وصريحة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني -(بترا)- أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية، خلدون حينا، أن خطابات جلالة الملك عبدالله الثاني، في جميع المحافل الدولية كانت واضحة وصريحة، وضع فيها الجميع أمام مسؤولياته تجاه المشهد الحزين والمؤلم في قطاع غزة، الذي يتعرض لجرائم حرب على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اكتملت أركانها وترقى لكارثة بأحداثها الدموية المروعة.

وأوضح أن جرائم الحرب تلك لا يمكن أن تتوقف، إلا بتضافر الجهود لتطبيق وتنفيذ القوانين وقرارات الشرعية الدولية، تحقيقًا للأمن والسلم الدوليين، ودعم الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم المشروعة.

وأشار حينا، خلال لقاء اللجنة اليوم الثلاثاء، بدار مجلس النواب، سفير الجمهورية الصينية المعتمد لدى عمان، تشن تشوان دونغ، إلى عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، واصفًا إياها بالاستراتيجية والتاريخية المُتميزة التي تتقدم برؤى قيادة البلدين.

وشدد على ضرورة تعزيزها، والبناء عليها، ورفعها لمُستويات أعلى من الموجودة حاليًا.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته، ودعم جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في تحقيق السلام الشامل والعادل بشأن القضية الفلسطينية، ودعم الوصاية الهاشمية على المُقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وأشار إلى حجم الضغط الذي يواجهه الأردن على موارده وبُنيته التحتية، جراء استقباله للعديد من موجات اللجوء، على مدار الأعوام الماضية.

من جهتهم، دعا النواب الحضور عيد النعيمات، سلامة البلوي، أسماء الرواحنة، إلى توطيد العلاقات وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين في مُختلف المجالات، ولا سيما البرلمانية والسياحية والعلاجية، فضلًا عن تعزيز الاستثمارات الصينية في الأردن.

من جانبه، أكد السفير الصيني موقف بلاده الداعم لموقف الأردن وجهوده في تحقيق السلام، ودعم الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية العالم بأسره.

وقال إن بلاده تعمل مع الأردن وجميع الأطراف لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية التعاون البرلماني بشأن الأحداث الجارية في المنطقة.

وأوضح دونغ، أن الصين تعمل مع المملكة والدول العربية لإنجاح المفاوضات لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مُنددًا بازدواجية المعايير الدولية والروايات الكاذبة التي تقوم بها إسرائيل في تضليل الرأي العام الغربي.

وتابع أن الفلسطينيين لا يعيشون ضمن ظروف عادلة، مؤكدًا ضرورة أن يعيشوا ضمن دولة ذات سيادة على أراضيها، وبالتالي يعم الأمن والاستقرار في جميع دول المنطقة.

وبشأن العلاقات بين عمان وبكين، شدد دونغ، على ضرورة تعزيز التبادل التجاري بينها، بالإضافة إلى زيادة التبادل الطلابي.

وفي نهاية اللقاء، قدم حينا، درعًا تكريميًا للسفير الصيني، تقديرًا له على ما يُقدمه من جهود لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.

--(بترا)

م خ/أ م

07/11/2023 13:15:48