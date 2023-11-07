مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 7 تشرين الثاني (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، ان الاقتحامات نفذت بحراسة و بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، موضحة أن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في محيط مصلى باب الرحمة، وسط تشديد شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند أبواب المسجد الأقصى الخارجية المختلفة.

--(بترا)

م . ف/اص/ب ط

07/11/2023 13:03:43