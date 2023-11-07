مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 7 تشرين الثاني (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، ان الاقتحامات نفذت بحراسة و بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، موضحة أن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في محيط مصلى باب الرحمة، وسط تشديد شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند أبواب المسجد الأقصى الخارجية المختلفة.
--(بترا)
م . ف/اص/ب ط
07/11/2023 13:03:43
MENAFN07112023000117011021ID1107389013
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