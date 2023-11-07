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الأوقاف تعقد أولى جلسات امتحان منهاج الوعظ والإرشاد في إقليم الجنوب

11/7/2023 2:31:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا) - عقدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الامتحان السنوي المقرر في منهاج الوعظ والإرشاد للأئمة والواعظات في إقليم الجنوب.
وقالت الوزارة في بيان اليوم إن عدد المتقدمين للامتحان في محافظات الجنوب بلغ 226 إماماً و 162 واعظة، وشملت مقررات في حفظ القرآن الكريم والتفسير والحديث والنحو.
وبيّنت الوزارة، أن الامتحان تعقده مديرية الوعظ والإرشاد، بالتعاون مع معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد وتدريب الأئمة والدعاة ومديريات الأوقاف في المملكة للمرة الأولى، ويهدف لرفع مستوى الأئمة والواعظات وقدراتهم ومستواهم العلمي والشرعي ضمن خططها المعدّة مُسبقًا، ما ينعكس على رسالة الوزارة ورؤيتها الدعوية، وتطوير مستوى الأداء لأصحاب الرسالة الدينية من أئمة وخطباء ووعاظ وواعظات.
ونظمت الوزارة العديد من الدورات العلمية المتخصصة في المذاهب الفقهية والعلوم الشرعية لكواردها، جرى من خلالها منحهم شهادة الدبلوم في المذاهب الفقهية، بالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية، استفاد منها آلاف من الأئمة والوعاظ والواعظات والمؤذنين، لتعزيز دورهم في المساجد وتمكينهم من إحداث تغيير إيجابي في المجتمع لتحصينه بالقيم والأخلاق الإسلامية التي حثنا عليها ديننا الحنيف.
--(بترا)
وهـ/أ أ
07/11/2023 13:01:42

MENAFN07112023000117011021ID1107389012

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