كتائب القسام تدمر 4 آليات إسرائيلية متوغلة في مخيم الشاطئ

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 7 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، تدمير 3 دبابات وناقلة جند وجرافة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في اشتباكات على مشارف مخيم الشاطئ استخدمت فيها قذائف "الياسين 105".
وأكدت القسام، أنها تصدت لتوغل قوات الاحتلال البرية في مخيم الشاطئ صباح اليوم، واستطاعت استهداف 4 آليات تابعة للقوات المتوغلة، ما أدى الى تدميرها وتكبيدها الخسائر الكبيرة.
وأضافت، ان مقاتلي القسام تمكنوا يوم أمس من تدمير 27 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة الأخيرة كليا أو جزئيا.
من جهة أخرى، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن طائرات الاحتلال شنت أكثر من 250 غارة عدوانية الليلة الماضية على المنازل المأهولة بالسكان المدنيين في مخيمي المغازي والشاطئ وفي حي الزيتون، كما استهدفت بالقصف مبنى تابعا لمستشفى الشفاء ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال القطاع، مخلفة عدة مجازر بحق الأطفال والنساء.
وارتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان إلى أكثر من 10 آلاف، وأكثر من 25 ألف جريح، وتنتشر جثامين عشرات الشهداء في شوارع مدينة غزة في ظل تحذيرات من كارثة صحية، وفقا لمصادر في صحة غزة وشهود عيان.
-- (بترا)
أ ش/أ أ/ب ط
07/11/2023 13:00:39
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