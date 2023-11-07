كتائب القسام تدمر 4 آليات إسرائيلية متوغلة في مخيم الشاطئ

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 7 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، تدمير 3 دبابات وناقلة جند وجرافة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في اشتباكات على مشارف مخيم الشاطئ استخدمت فيها قذائف "الياسين 105".

وأكدت القسام، أنها تصدت لتوغل قوات الاحتلال البرية في مخيم الشاطئ صباح اليوم، واستطاعت استهداف 4 آليات تابعة للقوات المتوغلة، ما أدى الى تدميرها وتكبيدها الخسائر الكبيرة.

وأضافت، ان مقاتلي القسام تمكنوا يوم أمس من تدمير 27 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة الأخيرة كليا أو جزئيا.

من جهة أخرى، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن طائرات الاحتلال شنت أكثر من 250 غارة عدوانية الليلة الماضية على المنازل المأهولة بالسكان المدنيين في مخيمي المغازي والشاطئ وفي حي الزيتون، كما استهدفت بالقصف مبنى تابعا لمستشفى الشفاء ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال القطاع، مخلفة عدة مجازر بحق الأطفال والنساء.

وارتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان إلى أكثر من 10 آلاف، وأكثر من 25 ألف جريح، وتنتشر جثامين عشرات الشهداء في شوارع مدينة غزة في ظل تحذيرات من كارثة صحية، وفقا لمصادر في صحة غزة وشهود عيان.

-- (بترا)

أ ش/أ أ/ب ط

07/11/2023 13:00:39