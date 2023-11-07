المواصفات تشارك في الاجتماع 26 لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- شاركت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، في الاجتماع السادس والعشرين لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، الذي عقد في مدينة مكة المكرمة باستضافة من المملكة العربية السعودية، بمشاركة 45 دولة إسلامية وحضور عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.
وترأس الوفد الأردني المشارك مدير عام المؤسسة المهندسة عبير الزهير، في الاجتماعات التي تضمنت: الاجتماع السادس والعشرين لمجلس الإدارة ولجنة الاستراتيجية ومجلس المواصفات، والاجتماع الثامن عشر للجمعية العمومية للمعهد.
وفقا لبيان صادر عن المؤسسة اليوم الثلاثاء، تم خلال الاجتماعات مناقشة أعمال المعهد وإنجازاته وإنجازات اللجان الفنية وطرق تفعيلها والخطط التنفيذية للمرحلة القادمة، وعرض لتقارير المجالس الثلاثة لكل من مجلس التقييس والاعتماد والمقاييس.
كما أكدت الجمعية العمومية للمنتدى الإسلامي اعتماد شهادة "حلال"، وثمنت جهود مجلس الاعتماد في إعداد مسودات الوثائق اللازمة لعمل المنتدى.
وتأتي أهمية هذه الاجتماعات في توحيد العمل الإسلامي المشترك، لتعزيز أنظمة البنية التحتية للجودة في الدول الأعضاء.
ويهدف المعهد إلى تنسيق إعداد المواصفات القياسية بين الدول الإسلامية، لضمان إزالة العوائق أمام التجارة وزيادة التبادل التجاري فيما بينها من خلال وضع نظام لإصدار الشهادات والاعتماد، بغرض تسهيل تبادل السلع، من خلال الاعتراف المتبادل بالشهادات ومن ضمنها شهادة "حلال"، وضمان حقوق المستهلك في الدول الإسلامية.
--(بترا)
ن ش/أ م / س س
07/11/2023 12:39:36
MENAFN07112023000117011021ID1107389010
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