المواصفات تشارك في الاجتماع 26 لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- شاركت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، في الاجتماع السادس والعشرين لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، الذي عقد في مدينة مكة المكرمة باستضافة من المملكة العربية السعودية، بمشاركة 45 دولة إسلامية وحضور عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

وترأس الوفد الأردني المشارك مدير عام المؤسسة المهندسة عبير الزهير، في الاجتماعات التي تضمنت: الاجتماع السادس والعشرين لمجلس الإدارة ولجنة الاستراتيجية ومجلس المواصفات، والاجتماع الثامن عشر للجمعية العمومية للمعهد.

وفقا لبيان صادر عن المؤسسة اليوم الثلاثاء، تم خلال الاجتماعات مناقشة أعمال المعهد وإنجازاته وإنجازات اللجان الفنية وطرق تفعيلها والخطط التنفيذية للمرحلة القادمة، وعرض لتقارير المجالس الثلاثة لكل من مجلس التقييس والاعتماد والمقاييس.

كما أكدت الجمعية العمومية للمنتدى الإسلامي اعتماد شهادة "حلال"، وثمنت جهود مجلس الاعتماد في إعداد مسودات الوثائق اللازمة لعمل المنتدى.

وتأتي أهمية هذه الاجتماعات في توحيد العمل الإسلامي المشترك، لتعزيز أنظمة البنية التحتية للجودة في الدول الأعضاء.

ويهدف المعهد إلى تنسيق إعداد المواصفات القياسية بين الدول الإسلامية، لضمان إزالة العوائق أمام التجارة وزيادة التبادل التجاري فيما بينها من خلال وضع نظام لإصدار الشهادات والاعتماد، بغرض تسهيل تبادل السلع، من خلال الاعتراف المتبادل بالشهادات ومن ضمنها شهادة "حلال"، وضمان حقوق المستهلك في الدول الإسلامية.

--(بترا)

ن ش/أ م / س س

07/11/2023 12:39:36