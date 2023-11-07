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مجلس النقباء يسلم رسالة احتجاج للمنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالأردن

11/7/2023 2:31:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا) - سلم رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين المهندس احمد سمارة الزعبي رسالة احتجاج للمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن شيري ريتسيما أندرسون، عن المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي ولغاية الآن.
وأكد مجلس النقباء خلال مسيرة تضامنية نظمتها النقابات أمس الاثنين، أن الاحتلال يرتكب عدوانه الهمجي على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، وتمادى بقتل الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير الأهداف المدنية من مدارس ومستشفيات وسيارات إسعاف، بالإضافة الى المساجد والكنائس.
وانطلقت المسيرة من أمام مجمع النقابات المهنية في عمان، إلى مقر الأمم المتحدة في منطقة الشميساني، دعما للقطاع الصحي والوضع الإنساني في قطاع غزة والمطالبة بوقف العدوان على القطاع.
وأشاد الزعبي في كلمته أمام المشاركين، بالمقاومة في قطاع غزة والبطولات والتضحيات التي تقدمها وبالكوادر الصحية والطبية في القطاع على الدور الذي تقوم به في علاج الجرحى في أصعب الظروف في ظل استهداف الاحتلال الصهيوني للمستشفيات وسيارات الإسعاف.
وأثنى على دور المستشفى العسكري الميداني الأردني في غزة حيث يقوم بعلاج الجرحى في أصعب الظروف وفي ظل استهداف الاحتلال للمستشفيات وسيارات الإسعاف.
وطالب هيئة الأمم المتحدة بفرض القانون الدولي على إسرائيل بسبب المجازر الإنسانية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
-- (بترا)
ع ح/أ أ/ب ط
07/11/2023 12:29:59

MENAFN07112023000117011021ID1107389009

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