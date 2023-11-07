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صوت وصورة الحلقة 19.. ابن نجلاء بدر يتهجم على حنان مطاوع بالسكين

11/7/2023 2:30:24 PM
(MENAFN- Youm7) عرضت منصة watch it
الحلقة الـ19 من مسلسل "صوت وصورة " بطولة النجمة حنان مطاوع، الذى يعرض على شاشة dmc، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمود عبد التواب، حيث شهدت الحلقة ذهاب رضوى – حنان مطاوع إلى نرمين – نجلاء بدر، حتى تطلب حقها فى الفضيحة التى تعرضت لها فى قضية التحرش،
ولكن عندما رأها نجل نجلاء بدر تهجم عليها بالسكين، وقامت نرمين بطردها من المنزل خوفاً على ابنها.

كما شهدت الحلقة إنهاء خدمة عبد الغنى – وليد فواز من معمل التحاليل الذى كان يعمل به، لكن برر صاحب المعمل أنه سمعة المعمل أصبحت غير مرضية بعدما تم حبسه بسبب قضية القتل، ولذلك قرر إنهاء عمله مقابل شهر من المرتب.

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت،
باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.







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