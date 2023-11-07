وفاة والدة سلوى محمد علي والجنازة غدا بمسجد النور في العباسية

(MENAFN
- Youm7) أعلن المنتج صفي الدين محمود على فيس بوك وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي، وعلق قائلا : "إنا لله وإنا اليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد علي، صلاة الجنازة غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".
وقالت مؤخرا الفنانة سلوي محمد علي، خلال ندوة تكريم النجمة إلهام شاهين، ضمن فعاليات الدورة 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط: "أهم ما يميز إلهام التنوع وهي شجاعة أكثر من اللازم، لدرجة الصدام، وأتذكر لها مسرحية من إخراج سعد أردش وبطولة نور الشريف "كاليجولا" وهذه المسرحية كانت تنتمي لمسرح القسوة، يحتاج لنوع تمثيل معين، لا تقدر عليه سوى امرإة درست أنواع المسرح، فكانت جميلة رأينا فيها القسوة والعذاب والإجرام والفساد".
وتابعت سلوى محمد على: "أما دورها الأخير في مسلسل "ألفريدو"، فقدمت الهام الزهايمر كما يجب أن يكون، فالممثل سهل أن يضع علي وجهه تعبير ولكن الأصعب أن "يفضي وشه من التعبير ومن الخبرة والسن" وهذا حدث في العديد من المشاهد والنقلات بين التركيز والتوهان، وهذا الدور قدمه ممثلون عالميون وآخرهم حصل على جائزة الأوسكار، وأستطاعت إلهام أن تقدمه بشكل رائع" .
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