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وفاة والدة سلوى محمد علي والجنازة غدا بمسجد النور في العباسية

11/7/2023 2:30:24 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن المنتج صفي الدين محمود على فيس بوك وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي، وعلق قائلا : "إنا لله وإنا اليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد علي، صلاة الجنازة غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".



وقالت مؤخرا الفنانة سلوي محمد علي، خلال ندوة تكريم النجمة إلهام شاهين، ضمن فعاليات الدورة 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط: "أهم ما يميز إلهام التنوع وهي شجاعة أكثر من اللازم، لدرجة الصدام، وأتذكر لها مسرحية من إخراج سعد أردش وبطولة نور الشريف "كاليجولا" وهذه المسرحية كانت تنتمي لمسرح القسوة، يحتاج لنوع تمثيل معين، لا تقدر عليه سوى امرإة درست أنواع المسرح، فكانت جميلة رأينا فيها القسوة والعذاب والإجرام والفساد".
وتابعت سلوى محمد على: "أما دورها الأخير في مسلسل "ألفريدو"، فقدمت الهام الزهايمر كما يجب أن يكون، فالممثل سهل أن يضع علي وجهه تعبير ولكن الأصعب أن "يفضي وشه من التعبير ومن الخبرة والسن" وهذا حدث في العديد من المشاهد والنقلات بين التركيز والتوهان، وهذا الدور قدمه ممثلون عالميون وآخرهم حصل على جائزة الأوسكار، وأستطاعت إلهام أن تقدمه بشكل رائع" .






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