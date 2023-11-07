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كوفية وتويتات وفيديوهات تفضح جرائم الاحتلال.. كيف دعمت سوزان ساراندون غزة؟

11/7/2023 2:30:24 PM
(MENAFN- Youm7) صرخة كبيرة وجهتها النجمة الحاصلة على الأوسكار سوزان ساراندون في وجه العالم، حيث تعتبر واحدة من أهم النجمات الداعمات لغزة وأهل فلسطين في وجه الاحتلال الاسرائيلي.
لم تكتف سوزان ساراندون بالتنديد أو بالتعبير عن مشاعر الحزن فقط، بل نزلت للشارع وشاركت في مسيرات بواشنطن ضد الاحتلال الإسرائيلى، وحرصت على ارتداء الكوفية الفلسطينية وكتبت على حسابها بتويتر:" ليس من الضروري أن تكون فلسطينياً حتى تهتم بما يحدث في غزة. أنا أقف مع فلسطين. لا أحد حر حتى يتحرر الجميع"، فيما نشرت العديد من الفيديوهات من داخل غزة تفضح ممارسات الاحتلال ضد الأطفال والشيوخ والنساء في فلسطين وغزة تحديدا.
وسبق وأدانت الممثلة الأمريكية الحائزة على الأوسكار سوزان ساراندون جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين فى غزة،
كما نشرت عددا من الفيديوهات والصور لأطفال غزة الذين يستشهدون يوميا تحت القصف.
وكتبت ساراندون: "كمية المتفجرات التى تم إسقاطها على غزة تجاوزت 12 ألف طن أى ما يعادل حجم القنبلة النووية التي أسقطت على هيروشيما".
واشتهرت الممثلة الأمريكية الشهيرة بدعمها وتضامنها مع القضية الفلسطينية في عدة مناسبات خاصة خلال العدوان الاسرائيلي على غزة، وأدانت الانتهاكات الاسرائيلية بالقتل وهدم المبانى.
وفازت ساراندون بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (Dead Man Walking) "الميت الذي يمشي" عام 1995. وتلعب دور الشريرة في فيلم البطل الخارق (Blue Petal) "الخنفس الأزرق".



















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