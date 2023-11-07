عندك شغل كتير ومش عارف تخلصه؟ 4 طرق هتساعدك فى إنجازه بوقت قياسى

(MENAFN
- Youm7) المهام المطلوبة مننا تشغل تفكيرنا، ونعمل من أجل إنتاجها بشكل أفضل، ولكن أحياناً نشعر بالكسل عن إنهاء هذه المهام مما يتسبب فى تراكمها علينا مع مرور الوقت، ولإنهائها بشكل أفضل، نستعرض فى هذا التقرير، نصائح لإنجاز المهام، وفقاً لما ذكره موقع"psychology compass " .
نصائح لإنجاز المهام فى وقت قياسى
ترتيب المهام
تعدد المهام وتكرارها والتبديل من مهمة لأخرى يؤثر على إنتاجنا ويجعلنا أقل كفاءة، وما يجب العمل عليه في هذه الحالة هو اختيار المهمة المناسبة أولاً، وتقليل التأثيرات الخارجية المتداخلة لأنها تؤثر على تدفق المعلومات وتقلل من جودة العمل.
خطة لإنجاز المهام
إدارة المهام
توجد عدة أسباب رئيسية تؤثر على إدارة المهام منها الهواتف المحمولة، فعلى الرغم من أن فكرة التخلي عن الهواتف اثناء وقت العمل أمر صعب لوجود الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني المهمة، ولكن مجرد وجودها يشتت الانتباه بدرجة كافية ويؤثر سلبا على متابعة المهام، لذلك ينصح بوضع الهاتف
بعيداً، ومتابعة المهمة مما يمكن من إنجازها بشكل أكثر دقة وكفاءة.
أخذ استراحة
إنهاء العمل يستغرق وقت طويل، لذلك يفضل جدولة المهام المطلوب إنجازها وأخذ استراحة بين الحين والآخر، مما يزيد من التركيز، مثل تحديد إنجاز المهمة والعمل عليها مؤقتا لمدة 25 دقيقة، وأخذ استراحة لمدة 5 دقائق، حيث يساعد هذا في إنجاز المهام المطلوبة.
إنجاز المهام المطلوبة
البعد عن المعوقات
بشكل عام زملاء العمل قد يقاطعوك بالحديث مثلا أثناء عملك، مما يؤدي إلى تجزئة العمل، وإيقاف المهام، ولحل هذا الأمر، ينصح بالانتباه أثناء العمل، مع إضافة ما يساعد على التذكير بإنجاز المهام المطلوبة مثل ملصقات بألوان إشارة المرور ولمبة، فهي مهمة لأنها تقلل عوامل التشتيت بنسبة 46% حسب ما أشار إليه التقرير المنشور بالموقع، حيث يدل اللون الأحمر على انك غير مستعد للمقاطعة أثناء قيامك بالمهام المطلوبة منك، واللون الأخضر أنت تقبل أن يقاطعك بعض الزملاء، واللون الأصفر هو وقت الراحة.
ألوان إشارة المرور
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