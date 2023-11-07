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عندك شغل كتير ومش عارف تخلصه؟ 4 طرق هتساعدك فى إنجازه بوقت قياسى

11/7/2023 2:30:21 PM
(MENAFN- Youm7) المهام المطلوبة مننا تشغل تفكيرنا، ونعمل من أجل إنتاجها بشكل أفضل، ولكن أحياناً نشعر بالكسل عن إنهاء هذه المهام مما يتسبب فى تراكمها علينا مع مرور الوقت، ولإنهائها بشكل أفضل، نستعرض فى هذا التقرير، نصائح لإنجاز المهام، وفقاً لما ذكره موقع"psychology compass " .



نصائح لإنجاز المهام فى وقت قياسى

ترتيب المهام


تعدد المهام وتكرارها والتبديل من مهمة لأخرى يؤثر على إنتاجنا ويجعلنا أقل كفاءة، وما يجب العمل عليه في هذه الحالة هو اختيار المهمة المناسبة أولاً، وتقليل التأثيرات الخارجية المتداخلة لأنها تؤثر على تدفق المعلومات وتقلل من جودة العمل.





خطة لإنجاز المهام





إدارة المهام


توجد عدة أسباب رئيسية تؤثر على إدارة المهام منها الهواتف المحمولة، فعلى الرغم من أن فكرة التخلي عن الهواتف اثناء وقت العمل أمر صعب لوجود الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني المهمة، ولكن مجرد وجودها يشتت الانتباه بدرجة كافية ويؤثر سلبا على متابعة المهام، لذلك ينصح بوضع الهاتف
بعيداً، ومتابعة المهمة مما يمكن من إنجازها بشكل أكثر دقة وكفاءة.




أخذ استراحة


إنهاء العمل يستغرق وقت طويل، لذلك يفضل جدولة المهام المطلوب إنجازها وأخذ استراحة بين الحين والآخر، مما يزيد من التركيز، مثل تحديد إنجاز المهمة والعمل عليها مؤقتا لمدة 25 دقيقة، وأخذ استراحة لمدة 5 دقائق، حيث يساعد هذا في إنجاز المهام المطلوبة.





إنجاز المهام المطلوبة




البعد عن المعوقات


بشكل عام زملاء العمل قد يقاطعوك بالحديث مثلا أثناء عملك، مما يؤدي إلى تجزئة العمل، وإيقاف المهام، ولحل هذا الأمر، ينصح بالانتباه أثناء العمل، مع إضافة ما يساعد على التذكير بإنجاز المهام المطلوبة مثل ملصقات بألوان إشارة المرور ولمبة، فهي مهمة لأنها تقلل عوامل التشتيت بنسبة 46% حسب ما أشار إليه التقرير المنشور بالموقع، حيث يدل اللون الأحمر على انك غير مستعد للمقاطعة أثناء قيامك بالمهام المطلوبة منك، واللون الأخضر أنت تقبل أن يقاطعك بعض الزملاء، واللون الأصفر هو وقت الراحة.





ألوان إشارة المرور































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