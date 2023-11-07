تصدت للاحتلال منذ طفولتها.. من هي عهد التميمي أيقونة الشجاعة في فلسطين؟

اشتهرت منذ طفولتها بشجاعتها وقدرتها على مواجهة جنود الاحتلال الإسرائيلي، برغم صغر عمرها إلا أنها لم تتردد أو تتراجع لحظة عن التظاهر ضد الاحتلال وكانت تقف صامدة وعيناها في أعينهم لتواجههم بحقيقة أنها صاحبة الأرض وهم المحتلون، هي عهد التميمى، التى اعتقلتها قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال تواجدها فى قرية النبى صالح بالضفة الغربية، بتهمة "التحريض على الإرهاب".

الطفلة عهد التميمى





وعهد باسم محمد تميمي أو المعروفة إعلاميا بـ"عهد التميمي "، ولدت يوم 31 يناير 2001، بقرية النبي صالح، واشتهرت منذ طفولتها بتحديها لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين اعتدوا عليها وعلى والدتها الناشطة ناريمان التميمي في مسيرة سلمية مناهضة للاستيطان في أغسطس2012.

عهد التميمى

وفي 19 ديسمبر 2017، عندما بلغت عهد 16 عامًا، تصدرت صفحات الأخبار لتصديها لجنود الاحتلال، وصفعها لجنديين مسلحين، مما تسبب في اعتقالها وهى لا تزال طالبة في الثانوية العامة في مدرسة البيرة الثانوية للبنات.

عهد تعض يد جندى إسرائيلى

وأُرسلت عهد ووالدتها إلى سجن شارون الإسرائيلي حيثُ سُجنتا طيلة ثمانية أشهر، وأُطلق سراحهما يوم الأحد 29 يوليو 2018، ولأن قصتها مميزة مثل باقى الناشطات الفلسطينيات المدافعات عن بلادهن، كتبت عهد سيرتها الذاتية بالتعاون مع الصحفية دينا تكروري.

عهد خلال اعتقالها بأحد المرات

اعتقال عهد، أعاد للأذهان مواقفها الوطنية التي عرفت بها منذ طفولتها وتحديها الدائم لجيش الاحتلال الذى يحاول اسكاتها باعتقالاته لها ولكنها كانت تتحرر من سجونه أقوى وأشجع من الأول، ولها من المواقف الشجاعة التي سجلتها كاميرات وسائل الإعلام المختلفة، منذ مشاركتها مع والديها وهى بعمر الرابعة في المسيرات والمظاهرات حتى اعتقالها مؤخراً.

عهد وهى طفلة

وكانت تحرص عهد على المشاركة في المسيرة الأسبوعية كل يوم جمعة في قرية النبي صالح، رافعةَ شعار "اخرجوا من أرضنا.. فهذه الأرض ليست لكم"، وكانت تتمنى أن تدرس القانون لتصبح محامية لتتمكن من الدفاع عن وطنها.

ولا عجب من شجاعة عهد التي يتحلى بها الشعب الفلسطيني فهى والدها باسم التميمي الذى درس الاقتصاد في جامعة بيرزيت في رام الله، و حصل على ماجستير القانون الدولي من جامعة برشلونة، وتعرض للاعتقال والتعذيب عدة مرات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حتى أنه أصيب بشلل نصفي في قدمه ويده بسبب تعرضه للتعذيب الشديد، ووالدة عهد هي ناريمان التميمي، وحصلت على شهادة الثانوية العامة في مدينة رام الله؛ تعرّضت للاعتقال أكثر من 5 مرات، والضرب من قبل الجنود الإسرائيلين بسبب توثيقها بالكاميرا لجرائم الاحتلال في قرية النبي صالح، وأبناؤها هم وعد، ومحمد وسلام وعهد.