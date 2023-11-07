علامات لا يمكن التغافل عنها في شريك حياتك.. قد تؤدى للانفصال

MENAFN - Youm7) في أي علاقة سواء كانت صداقة أوعلاقة عاطفية لابد أن يكون هناك احترام متبادل بين الطرفين لاستمراريتها بشكل سليم، لكن هناك بعض التصرفات والسلوكيات أوما يسمى بالعلامات الحمراء في العلاقة لا يمكن التغاضي عنها، ووفقًا لما جاء في موقع hackspiritنستعرض فى هذا التقرير أبرزالعلامات الحمراء التي لا يمكن التغافل عنها في العلاقة والمسببة للكثير من المشاكل.

زوجة تناقش زوجها طريقة المناقشة:



طريقة المناقشة بين الطرفين في العلاقة هى من أهم الخطوات التي لابد أن تلتفتي لها عن طريقة التركيز فى نبرة الصوت والتواصل البصري، في حالة إذا كان شريك حياتك يتحدث بدون النظر لكٍ أو يتجاهل ما تقولين، فهذه هى بداية العلامات الحمراء ولابد من لفت نظره إنك لا ترغبين في التحدث بهذه الطريقة.

الإهانة :

كل شخص منا معرض للخطأ، فهناك حبيب يسامح ويعفو عن الذنب الذى اقترفه الطرف الآخر ضده وآخر يتعامل بطريقة مهينة، وهذه التصرفات غيرمقبولة ولا يمكن أن يتفق عليها أحد، ولابد من منع الشريك عن التطاول حتى لا يكرر فعلته.

الترصد بشكل دائم:

عندما يطلب منك شريك حياتك معرفة كل شىء عنك، يبدأ في أن يلحقك في أي مكان، ويطلب منك جدولك الزمني، لابد أن تتوقفي عن ذلك، وتحافظين على مساحتك الشخصية.

الاتهام الدائم بأشياء لن تفعليها:

وفي حالة إذا حدث أي شيء غير مرغوب فيه يقوم الشريك باتهامك بشكل مباشر نظرًا للوقائع القديمة، أوأن يكون دائم افتعال المشكلات واتهامك فيها بأنك السبب الرئيسي .

معرفة كل شيء:



يمكن أن يجبرك شريك حياتك على معرفة كل شيء يدور حوله سواء كان يخص حياتكما أم لا، فيمكن أن يطلب منك اخباره عن أصدقائك أوعائلتك، حيث يحب الاستماع للقيل والقال وهذه صفة غير مستحبة فى الشريك.

القيل والقال:

يمكن أن يكون شريك حياتك كثير الكلام، أو ثرثار ينقل عنك وينقل لكي، دائم الحكي عن عيوبك أمام الآخرين

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شاب وفتاة







