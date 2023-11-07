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إزاى تعاقب ابنك من غير ما تضربه؟ 5 خطوات صحية لتهذيب الطفل

11/7/2023 2:30:21 PM
(MENAFN- Youm7) يتجه معظم الآباء إلى الضرب كوسيلة لتأديب وتغيير سلوك أطفالهم للأفضل، ولكن خبراء التربية لا ينصحون بهذا لأن هذه الوسيلة لها عواقب سلبية على المدى الطويل على الأطفال وتجعلهم يتجنبون الجلوس والتحدث مع والديهم أو تصيبهم بالقلق والاكتئاب، وأوضحت إيمي مورين الأخصائية الإجتماعية والمحاضرة في جامعة نورث إيسترن في بوسطن خلال موقع" verywell family" أنه يوجد أساليب أكثر فعالية يمكن استخدامها لتأديب الأطفال بعيداً عن العقاب الجسدي ومنها:
إعطاء فرصة للتعبير عن أنفسهم الضرب يجعل الأطفال في حالة تخبط وتساؤل:
لماذا مسموح بضربهم، وغير مسموح بضرب أخوتهم؟ ويؤثر هذا أيضاً على طرق تفكيرهم ولكن يفضل إعطاء الأطفال الوقت للتعبير عن أنفسهم وترك فرصة لهم للتعلم من أخطائهم وتعلم مهارات تساعدهم على تحسين سلوكهم والتصرف بشكل أفضل.

توجيه اللوم على الطفلة

فقدان الامتيازات

الهدف من الضرب في اعتقاد الوالدين هو مساعدة الطفل على التصرف بشكل أفضل، ولكن يفضل أن يتعلم الطفل من أخطائه، من خلال أن يحرص الوالدين على عقاب أطفالهم بسحب الامتيازات التى كانوا يتمتعون بها مثل حرمانهم من اللعب بشكل مؤقت حتى يتعلموا من أخطائهم ولا يكررونها.


العقاب المباشر

في حالة حدوث تصرفات خاطئة من الأطفال، يلجأ بعض الآباء والأمهات إلى العقاب بشكل مباشر وهو حرمان الطفل من شيء يحبه، ولكن يجب تنبيه الطفل بأن سلوكه السيئ هو الذى عرضه لهذا العقاب حتى لا يكرره مرة أخرى.



توبيخ الطفل المكافآت
توفير المكافأة للتصرفات الجيدة والسلوك المهذب يجعل الأطفال تركز وتتجه أكثر لتكرار السلوك الحميد الذى جعلهم يحصلون على مكافآت.

الثناء إعطاء الاهتمام والامتنان للأطفال الذين يتصرفون بسلوكيات مهذبة وجيدة، يزيد من اتباعهم واهتمامهم لهذه السلوكيات حتى تصبح عادة في شخصيتهم.













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