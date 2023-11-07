إزاى تعاقب ابنك من غير ما تضربه؟ 5 خطوات صحية لتهذيب الطفل

(MENAFN
- Youm7) يتجه معظم الآباء إلى الضرب كوسيلة لتأديب وتغيير سلوك أطفالهم للأفضل، ولكن خبراء التربية لا ينصحون بهذا لأن هذه الوسيلة لها عواقب سلبية على المدى الطويل على الأطفال وتجعلهم يتجنبون الجلوس والتحدث مع والديهم أو تصيبهم بالقلق والاكتئاب، وأوضحت إيمي مورين الأخصائية الإجتماعية والمحاضرة في جامعة نورث إيسترن في بوسطن خلال موقع" verywell family" أنه يوجد أساليب أكثر فعالية يمكن استخدامها لتأديب الأطفال بعيداً عن العقاب الجسدي ومنها:
إعطاء فرصة للتعبير عن أنفسهم الضرب يجعل الأطفال في حالة تخبط وتساؤل:
لماذا مسموح بضربهم، وغير مسموح بضرب أخوتهم؟ ويؤثر هذا أيضاً على طرق تفكيرهم ولكن يفضل إعطاء الأطفال الوقت للتعبير عن أنفسهم وترك فرصة لهم للتعلم من أخطائهم وتعلم مهارات تساعدهم على تحسين سلوكهم والتصرف بشكل أفضل.
توجيه اللوم على الطفلة
فقدان الامتيازات
الهدف من الضرب في اعتقاد الوالدين هو مساعدة الطفل على التصرف بشكل أفضل، ولكن يفضل أن يتعلم الطفل من أخطائه، من خلال أن يحرص الوالدين على عقاب أطفالهم بسحب الامتيازات التى كانوا يتمتعون بها مثل حرمانهم من اللعب بشكل مؤقت حتى يتعلموا من أخطائهم ولا يكررونها.
العقاب المباشر
في حالة حدوث تصرفات خاطئة من الأطفال، يلجأ بعض الآباء والأمهات إلى العقاب بشكل مباشر وهو حرمان الطفل من شيء يحبه، ولكن يجب تنبيه الطفل بأن سلوكه السيئ هو الذى عرضه لهذا العقاب حتى لا يكرره مرة أخرى.
توبيخ الطفل المكافآت
توفير المكافأة للتصرفات الجيدة والسلوك المهذب يجعل الأطفال تركز وتتجه أكثر لتكرار السلوك الحميد الذى جعلهم يحصلون على مكافآت.
الثناء إعطاء الاهتمام والامتنان للأطفال الذين يتصرفون بسلوكيات مهذبة وجيدة، يزيد من اتباعهم واهتمامهم لهذه السلوكيات حتى تصبح عادة في شخصيتهم.
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