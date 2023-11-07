راوي عبر عن مأساة غزة بطريقة الأنيميشن.. الحقيقة لا يتحملها قلب إنسان

MENAFN - Youm7) "ياريته حلم"، هذه الكلمة التي سمعناها من أحد أطفال غزة ، ولم نسمعها في فيلم خيال علمي، أو حتى في أفلام الرعب، والتى اختصرت وجسدت الألم والعنف الذي يتعرض له الشعب الفلسطينى، خاصة أهالى غزة من الأطفال والمدنيين والنساء الذين كانوا هدفاً للاحتلال لكي ينفذون فيهم كل أنواع الوحشية والإبادة، كما تحدث مصمم الجرافيك أحمد الراوي صاحب الـ 35 عاما لـ "اليوم السابع" حيث قال إنه كان يرغب في صنع عمل فني لدعم أشقائنا في فلسطين، وهداه تفكيره لتنفيذ بعض الرسومات بطريقة الأنيميشن.

لوحة فنية من تصميم راوى راوي يرسم أحداث غزة بطريقة الأنيميشن: الحقيقة لا يتحملها قلب إنسان

قال الراوي وهو عراقي الجنسية وخريج كلية القدس بمحافظة عمان في الأردن إنه درس تصميم الجرافيك ويعمل الآن كفنان في تصميم ألعاب الفيديو وأنه منذ أن بدأت أحداث غزة الأخيرة ومن خلال متابعته للأخبار رأى مشهداً لفتاة صغيرة في وسط مجموعة من الأطفال المذعورين من الحرب واستوقفه الحال الذي كانت عليه هذه الطفلة من حزن وذعر وخوف ووحدة، والمشاهد المروعة من قصف المستشفيات والمدارس.

الرسوم المتحركة

وأضاف "الحقيقة لا يتحملها قلب إنسان، فالأمر ليست مجرد لوحات فنية إنما هي تدوين وتوثيق لجرائم حرب إسرائيل ضد الأطفال" وتابع" أنه بدأ العمل على سلسلة اللوحات الفنية مواكباً للأحداث الجارية كأنه يراها بعين هذه الطفلة وشعر أنها وسيلة معبرة تختصر كماً كبيراً من الحروف التي لا نستطيع

التعبير بها عما يحدث".

وأردف: "اقوم حالياً برسم هذه المجموعة باستخدام أحد البرامج ومستمر في توثيق الأحداث بهذا الشكل لكي يتمكن الأطفال أيضاً من رؤيتها والأحساس بها، لأن فن الرسوم المتحركة الأقرب لهم".

حقيبة طفل

وعن ردود الأفعال قال أن لهذه اللوحات وقع مؤثر على الناس المتابعة للأحداث رغم

أن هذه

اللوحات تعكس

جزءا تعبيرياً

بسيطاً

بالنسبة للواقع المرير الذي يعيشه أهلنا في غزة وفلسطين، وأخيراً نسأل الله تعالى الثبات والقوة والعون

لهم

ولنا

جميعاً".

واختتم قائلاً :"إن علينا نحن جميعاً أن نعلم أن هذه الأحداث الجارية مؤلمة لكل شخص يحمل في قلبه الإنسانية ونصرة المظلوم، فكما أن الكاتب يستطيع أن يعبر بالكتابة والصحفي ينقل لنا الحدث والصورة، الفنان يستطيع أيضاً أن يعبر بلوحة فنية تنقل جزء من

هذه

المشاعر، و هذا أبسط ما يمكننا فعله".

رسوم متحركةرسوم





لوحة لزهرة من تصميم راوى





طفلة





لوحة لطفلة من تصميم راوى





قصف المستشفيات





لوحة



