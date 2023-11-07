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جمعية رجال الأعمال تدرس إنشاء رابطة مع المستثمرين بالمملكة العربية السعودية

11/7/2023 2:30:19 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ، عن دراسة الجمعية إنشاء وحدة خاصة لتنمية الأعمال المصرية السعودية لمساعدة رجال الأعمال في البلدين على زيادة الاستثمارات والتجارة في مصر والمملكة.



جاد ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية مع السفير أحمد عبد المجيد القنصل العام المصري الجديد بجدة.



وقال "عيسى"، إنه سيتم البدء في دراسة إنشاء رابطة لتجمع رجال الأعمال المصريين بالمملكة لمساندة الاستثمارات المصرية القائمة والتي تدرس الاستثمار بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات السعودية لمصر، مضيفًا أنه سيتم التنسيق مع كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والسفراء والدبلوماسيين لتكون المؤسسة التي نهدف إلى انشاؤها جسر يخدم الاستثمار المصري وتقديم شركات جادة تتسم بالسمعة الطيبة وتمتلك الخبرات والمعايير التي تمثل إضافة للقطاع الخاص المصري علي غرار تشكيل لجان جغرافية بالجمعية لتنمية العلاقات مع الصين ولجنة افريقيا ومؤخرا لجنة بريكس.



وقال المهندس علي عيسى، إن السعودية أكبر شريك تجاري لمصر في المنطقة العربية وقد شهدت بالفعل تحولات كبيرة في الفكر والتنوير وأيضا في الاقتصاد وأن الجمعية ستعمل على متابعة التوصيات والمشكلات وخدمة مجتمع الاعمال المصري ومساعدة القطاع الخاص للمساهمة في المشروعات والتنمية العمرانية وزيادة التعاون التجاري بين البلدين



ومن جانبه، رحب السفير أحمد عبد المجيد القنصل العام المصري الجديد، بجدة باللقاء مع أعضاء جمعية رجال الأعمال، مؤكدا على أن هناك حلقة تواصل مستمرة مع الجمعية لمتابعة طلبات رجال الأعمال والمستثمرين في المملكة العربية السعودية.



وأضاف أن مهمتنا حل مشاكل المواطن المصري وبالطبع رجال الأعمال واستثماراتهم، مشيرا إلى أنه مع زيادة تواجد الشركات المصرية في السوق السعودي ستزيد التحديات والمشاكل والخدمات.



وتابع: "نتطلع إلى الترويج للاستثمار وحماية المصالح المصرية سواء هيئات أو شركات أو أفراد مؤكدا على أن إنشاء مؤسسة لتجمع رجال الأعمال المصريين في المملكة العربية السعودية تساعد على تنظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات وأن القنصلية المصرية في جدة ترحب بالفكرة ودعمها ايمانا بأهمية القطاع الخاص ودوره في التنمية الاقتصادية محليا وإقليميا".












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