البورصة تغرم 7 شركات 80 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد

MENAFN - Youm7) قررتلجنة القيد بالبورصة المصرية ، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، توقيع غرامات مالية بقيمة 80 ألف جنيه على 7 شركات لمخالفتها قواعد القيد بالبورصة.

وغرمت اللجنة، شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية 20 ألف جنيه، وذلك لتكرار مخالفة الشركة لأحكام المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية.

وغرمت لجنة القيد، شركات العربية لحليج الأقطان، والمهندس للتأمين، والبويات والصناعات الكيماوية-باكين، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعربية المتحدة للشحن والتفريغ 10 آلاف جنيه وذلك لعدم التزامها بالمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.