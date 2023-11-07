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وزير الاتصالات: مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروعات التطوير المؤسسى بمحافظة القليوبية

11/7/2023 2:30:19 PM
(MENAFN- Youm7) عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا موسعا مع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية؛ فى ديوان عام محافظة القليوبية؛ بحضور النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لمناقشة أبرز ما تم إنجازه فى عدد من المشروعات التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، وخطط التعاون المستقبلية بين الجانبين فى مجالات تطوير البنية التحتية للاتصالات، والتطوير المؤسسى الرقمى، وبناء القدرات الرقمية، بالإضافة إلى المشروعات التى تنفذها الوزارة فى قرى حياة كريمة بالمحافظة.



حضر الاجتماع الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، ونواب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية فى كل من الوزارة والمحافظة والشركة المصرية للاتصالات.



وخلال الاجتماع؛ أكد الدكتور عمرو طلعت، أن هناك العديد من مشروعات التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة القليوبية والتي يتم تنفيذها وفقا لثلاثة محاور تشمل تطوير البنية التحتية المعلوماتية، والخدمات المجتمعية التنموية، والتدريب والتنمية البشرية؛ موضحا أنه فى إطار العمل على تطوير البنية التحتية المعلوماتية فإنه يتم مد شبكات الألياف الضوئية وتقديم الانترنت فائق السرعة بقرى حياة كريمة بالمحافظة، كما تم زيادة عد أبراج المحمول بالمحافظة خلال العام الماضى بنسبة تزيد عن 10% من خلال إنشاء 120 برج محمول، كذلك تم تطوير أكثر من 75% من مكاتب البريد بالمحافظة البالغ عددها نحو 200 مكتب بريد.



وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أنه تم تنفيذ عدد من المبادرات فى إطار محور الخدمات المجتمعية التنموية منها مبادرة قدوة تك، وحياة كريمة رقمية؛ مشيرا إلى أن التعاون فى مجال التدريب يشمل العديد من المشروعات، منها برامج التدريب المقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات حيث تم تدريب أكثر من 5 آلاف متدرب من أبناء المحافظة خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى إنشاء مركز ابداع مصر الرقمية بجامعة بنها، وإنشاء مدرسة we
للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة؛ كما التحق اكثر من 1200 طالب من أبناء المحافظة فى مبادرة أشبال مصر الرقمية، وأكثر من 30 طالبا فى مبادرة بناة مصر الرقمية.



وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أعلى القطاعات الإنتاجية نموا بنسبة تزيد عن 16% وذلك خلال العام المالى 2022/2023، كما حقق صادرات رقمية بقيمة 4.9 مليار دولار.



هذا وقد شهد الدكتور عمرو طلعت، واللواء عبد الحميد الهجان توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظة القليوبية للتعاون فى تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسى الرقمى بديوان عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات، وتنفيذ الأنشطة التوعوية الرقمية لمواطنى المحافظة خاصة فى القرى المستهدفة بالمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لنشر الثقافة الرقمية وتنمية قدراتهم الرقمية، لتمكينهم اقتصادياً بما يوفر حياة كريمة لهم.



وقع مذكرة التفاهم المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية.



وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان أن توقيع مذكرة التفاهم لتنفيذ مشروعات التطوير المؤسسى بديوان عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات يأتى فى ضوء سعى محافظة القليوبية الدائم لإعداد الكوادر البشرية المميزة والمدربة على أحدث التقنيات ليكون لديها القدرة على التنافسية الرقمية والتميز الرقمى؛ معربا عن تطلعه إلى أن تثمر المذكرة عن إحداث التطور اللازم لتنمية القدرات الرقمية للعاملين بكافة مؤسسات محافظة القليوبية وأن تسهم فى رفع كفاءة الأداء الوظيفى لديهم بما يحقق الاهداف المنشودة ويدعم مسيرة التنمية والتطوير المؤسسى؛ مشيدا بجهود الدكتور عمرو طلعت فى الإرتقاء بمنظومة الاتصالات وتعزيز التأهيل الرقمى فى كافة قطاعات الدولة.



وخلال الاجتماع؛ استعرضت المهندسة غادة لبيب أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية فى مشروعات التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة فى مجال التطوير المؤسسى الرقمى ودعم جهود التحول الرقمى بالمحافظة.

وكانت الوزارة قد نفذت حزمة من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد (654) من العاملين بالمحافظة والمديريات والمراكز والقرى التابعة بواقع (791) شهادة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من مبادرات تنمية وبناء القدرات الرقمية والتوعية والتثقيف والتأهيل الرقمى للمواطنين لعدد (5124) مواطن من كافة الفئات المجتمعية بواقع (7537) مسار مختلف، طبقاً لأحدث المعايير الدولية وبالشراكة مع المؤسسات والشركات العالمية العاملة فى المجال.



وتطرق الاجتماع إلى استعراض مشروعات الوزارة بمحافظة القليوبية فى مجالات بناء القدرات الرقمية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتبنى الأفكار الابتكارية خاصة بين الشباب والسيدات، وصقل مهاراتهم فى مختلف التخصصات التكنولوجية.



وأشار الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها إلى مشاركة الجامعة فى العديد من المبادرات والفعاليات التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها مشاركة طلاب الجامعة فى مبادرة مستقبلنا رقمى التى تستهدف تدريب الشباب فى مجالات تكنولوجيا المعلومات المتطورة، بالإضافة إلى المشاركة في مراحل مبادرة أشبال مصر الرقمية التى تستهدف طلاب التعليم ما قبل الجامعى حيث استضافت الجامعة المئات من المتقدمين من أبناء محافظة القليوبية فى معامل مراكز الاختبارات بالجامعة، موضحا أنه تم توقيع بروتوكول تعاون فى عام 2021 لإنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة بنها لتوفير مساحة من الإبداع والتميز لطلاب وخريجى الجامعة ولأبناء المحافظة.



كما استعرضت الدكتور هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات خطط وخدمات المعهد التدريبية المقدمة لأبناء وشباب المحافظة، وكيف يعزز قرب المسافة بين المحافظة والقاهرة من زيادة فرص العمل لهم، لا سيما فى ضوء تزايد الطلب على تخصصات تقنيه بعينها، بالإضافة الى خطط المعهد التى يقوم بها فى مجال العمل الحر وعن بعد؛ موضحة أعداد وتخصصات ما تم تنفيذه من برامج التدريب الصيفى والتدريب المكثف وعبر منصة (مهاره - تك) وذلك فى خلال العامين الماضيين والذى وصل الى ما يقرب من 2800 متدرب ومستفيد. كما تم مشاركه قصص نجاح لعدد من الشباب من خريجى برامج المعهد بالمحافظة فى أسواق العمل المختلفة.



وأوضح الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات جهود المعهد لبناء القدرات والتدريب التى تخدم شباب محافظة القليوبية وجامعة بنها؛ حيث قام المعهد بتدريب أكثر من 2300 شاب وفتاة من المحافظة فى برامج التدريب الصيفي، والتدريب من اجل التوظيف، والتدريب لاجتياز شهادات الاعتماد من الشركات العالمية فى قطاع الشبكات والاتصالات على مدار الثلاث سنوات الماضية؛ موضحا أنه مع الإعلان عن قرب بدء أنشطة المعهد فى مقر ابداع مصر الرقمية ببنها تقدم 515 من ابناء المحافظة للتسجيل؛ مشيرا إلى أن المعهد يقدم الدعم الفنى لمشاريع التخرج
فى تصميم الدوائر المطبوعة بالإضافة الى تصنيع هذه الدوائر لطلاب جامعة بنها والتى تصل إلى حوالى 10 مشاريع سنوياً.

وتم استعراض نموذجين لقصص نجاح من الشباب خريجى برامج المعهد فى المحافظة الذين حصلوا على تدريب متخصص فى مجالات الأمن السيبرانى، والذكاء الاصطناعى.



وأشارت المهندسة هدى دحروج مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية إلى الجهود المبذولة لتأهيل الشباب فى مجال العمل الحر من خلال مبادرة طور وغير، والتعاون مع مراكز الاستدامة الرقمية لإعداد كوادر من سفراء المعرفة المتخصصة ونشر الوعى المجتمعى بين الشباب والنشء حول مهارات الموطن الرقمى لتمكينه من استخدام أدوات التكنولوجيا بطريقة آمنة وفعالة ومسئولة وذلك ضمن مبادرة المواطنة الرقمية؛ لافتة إلى ابرز ما أنجزته مبادرة قدوة.تك التى تستهدف تنمية المهارات الرقمية للسيدات الحرفيات حيث مكنت المبادرة أكثر من 10 آلاف سيدة فى جميع أنحاء الجمهورية.



واستمع الدكتور عمرو طلعت إلى عدد من النماذج المميزة من الشباب والفتيات من محافظة القليوبية الذين اجتازوا تدريبات تأهيل الشباب من أجل العمل الحر وبناء المهارات الرقمية من خلال مبادرة (طور وغير) التى تقدم برامجها التدريبية لبناء المهارات فى مجالات أساسيات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة، بالإضافة إلى تقديم الإرشاد الوظيفى لمساعدة الشباب على التخطيط لمستقبلهم المهنى وتحسين فرص التوظيف أمامهم.



كما أوضحت عدد من السيدات الحرفيات خريجى مبادرة (قدوة.تك) دور المبادرة فى تمكينهن من تطوير مهاراتهن الرقمية فى التعامل مع منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى لتسويق مشروعاتهن الحرفية والصغيرة، من خلال صناعة محتوى تسويقى بجودة عالية وقيمة منافسة، وابتكار تصميمات جديدة تلبى احتياجات العملاء باستخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.



كذلك التقى الدكتور عمرو طلعت، واللواء عبد الحميد الهجان بدفعة جديدة من خريجى البرنامج التدريبى للمهارات الأساسية للمواطنة الرقمية والحماية من التهديدات الرقمية، والذى تم تنظيمه للمستفيدين من مبادرة (المواطنة الرقمية) فى محافظة القليوبية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالمحافظة.



ويقوم الدكتور عمرو طلعت، اليوم، بزيارة لمحافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة. حيث قام صباح اليوم بجولة تم خلالها افتتاح مكتب بريد ترسا بعد تطويره، وتفقد أعمال مد كابلات الألياف الضوئية وإطلاق خدمات الإنترنت فائق السرعة بقريتى طحانوب وكفر شبين ضمن قرى حياة كريمة بالمحافظة، وكذلك تفقد مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية وأعمال التطوير التكنولوجى فى مدرستى النور للمكفوفين والتربية الفكرية. ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة أيضا تفقد كل من مركز إبداع مصر الرقمية، ووحدة تشخيص عن بُعد، ومركز خدمة عملاء مبيعات سنترال بنها 2، بالإضافة إلى افتتاح كل من مكتب بريد بنها، ومبنى منطقة بريد القليوبية.












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