وزير السياحة والآثار يلتقى بمنظمى الرحلات وشركات الطيران البريطانية والدولية

MENAFN - Youm7) وزير السياحة والآثار يواصل لقاءاته المهنية والإعلامية خلال مشاركته في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2023 بالعاصمة البريطانية لندن

الوزير يلتقي اتحاد وكلاء وشركات السياحة والسفر البريطانية ABTA

استكمالاً للقاءات المهنية التي يعقدها السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار لليوم الثاني على التوالي، خلال مشاركته في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2023 والتي انطلقت فعالياتها أمس وستستمر حتى 8 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن، عقد، اليوم، الوزير، لقاءات مهنية مع مسئولي وممثلي مجموعة من منظمى الرحلات وشركات الطيران البريطانية والدولية.

كما التقى، أيضاً، بمسئولي اتحاد وكلاء وشركات السياحة والسفر البريطانيةABTA"

Association of

British Travel Agentوالتي تعتبر أكبر رابطة للسفر في المملكة المتحدة حيث تمثل أكثر من 1100 من وكلاء السفر ومنظمي الرحلات، كما أن هذا الاتحاد يعتبر عضو في الرابطة الأوروبية لوكلاء السفر وجمعيات منظمي الرحلات السياحية ECTAA.

وقد جاءت هذه اللقاءات للوقوف على خطط هؤلاء منظمى الرحلات وشركات الطيران والسياحة بالنسبة للمقصد السياحي المصري خلال الفترة المقبلة، والتعرف على مقترحاتهم لزيادة حركة السياحة الوافدة لمصر.

كما تم أيضاً مناقشة سبل فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال السياحة في مصر، وبحث سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية للوصول إلى مستهدفات وزارة السياحة والآثار من صناعة السياحة في مصر.

وتم، أيضاً، تسليط الضوء على فرص النمو السياحي الموجودة في مصر ، حيث قام الوزير بإطلاعهم على حزم الحوافز التي تقدمها الوزارة لشركاء المهنة من منظمى رحلات وشركات طيران لتنشيط حركة السياحة الوافدة إليها.

وقام أيضاً بالحديث عن فرص الاستثمار السياحي في مصر وخاصة الاستثمار الفندقي، مستعرضاً حزم الحوافز التي تقدمها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشجيع الاستثمار السياحي، وحرص الوزير على حثهم على الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية الواعدة.

وقد شارك في حضور هذه اللقاءات عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، ومحمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها، وممثلة عن السفارة المصرية في لندن.

وفي سياق متصل، واصل، أحمد عيسى، اليوم، أيضاً، لقاءاته الإعلامية التي يعقدها خلال الزيارة، حيث التقى اليوم مجموعة أخرى من ممثلي وسائل الإعلامية البريطانية والدولية منها The Independent، Monocle Magazine، إلى جانب القنوات التليفزيونية CBS News، والعربية،History Channel.

وكان قد عقد، الوزير، أمس، لقاءات إعلامية مع رويترز، والتايمز، وبلومبرج الشرق، وحوار تليفزيوني مع الإعلامي ريتشارد كويست بشبكة CNN، بالإضافة إلى عقده مؤتمر صحفي حضره العديد من ممثلي كبرى وسائل الإعلام البريطانية والدولية من صحف ووكالات أنباء وقنوات تليفزيونية.