صعود 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها البنوك بنسبة 2.6%

MENAFN - Youm7) تباين أداء مؤشرات قطاعاتالبورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها البنوك، والموارد الأساسية بنسبة 2.6%، أعقبهما قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 2.2%، يليه التجارة والموزعون بنسبة 1.7%، وصعد قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.2%.





وقفز قطاعا مواد البناء، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1%، وزادت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والأغذية والمشروبات والتبغ، والعقارات بنسبة 0.8%، 0.7%، 0.4%، على الترتيب، فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 1.5%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.4%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.1%، وهبط قطاعا السياحة والترفيه، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.2%.





وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 24 مليار جنيه عند مستوى 1.581 تريليون جنيه.







وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 119.7 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.1%، والعرب على 10.9%، واستحوذت المؤسسات على 1.07% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 3.23%.





ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 178.8 مليون جنيه، 164.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 4.4 مليون جنيه، 190.8 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، 144.2 مليون جنيه، على التوالي.





ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 23393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 28538 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 9956 نقطة.





كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 4619 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 6850 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.20% ليغلق عند مستوى 5486 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1435 نقطة.