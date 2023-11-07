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انطلاق الحلقة الثانية من برنامج شاعر المليون 2023 الليلة

11/7/2023 2:30:15 PM
(MENAFN- Youm7) تنطلق، اليوم، الحلقة التسجيلية الثانية للموسم الحادى عشر من برنامج "شاعر المليون "، الذى تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية فى أبو ظبى، وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساء.

تعرض الحلقة تفاصيل اختبارات ومقابلات الشعراء مع لجنة التحكيم، ضمن المرحلة الأولى والثانية التى تسبق الحلقات المباشرة، والتى شارك بها نخبة الشعراء المترشحين للبرنامج والمقابلات والاختبارات التى خاضها المتنافسون بالبرنامج، خلال الحلقات المسجلة مسبقاً.

وتتضمن الحلقات التسجيلية العديد من الفقرات المتنوعة والكثير من المفاجآت والمتعة والإثارة، والمواقف الجميلة والطريفة التى حدثت أثناء مقابلات لجنة التحكيم للشعراء خلال جولتها للموسم الحادى عشر فى رحلة البحث عن فارس الشعر وحامل اللقب والبيرق للنسخة الحادية عشر.

كما توثق الحلقات وبطريقة جديدة فيها الكثير من الإبداع والتشويق للمقابلات والتصريحات التى أدلى بها الشعراء المشاركين فى جميع المحطات، وعبروا من خلالها عن انطباعهم ورأيهم فى المسابقة، قبل الوقوف أمام لجنة التحكيم وبعد أن جلسوا على الكرسى الأحمر وقدموا مشاركاتهم، حيث أعلنوا وبثقة عالية ومنذ مرحلة مبكرة التحدى وخوض المنافسة على اللقب والبيرق.

جدير بالذكر أن البرنامج يمنح جوائز ومكافآت قيمة للشعراء الستة الفائزين بالمراتب الأولى تصل إلى 15 مليون درهم، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على لقب "شاعر المليون" إضافة إلى بيرق الشعر وخمسة ملايين درهم، ويحصل الفائز بالمركز الثانى على أربعة ملايين درهم، والثالث على ثلاثة ملايين درهم، والرابع على مليونى درهم، والخامس على مليون درهم، والسادس على 600 ألف درهم.







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