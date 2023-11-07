انطلاق الحلقة الثانية من برنامج شاعر المليون 2023 الليلة

(MENAFN
- Youm7) تنطلق، اليوم، الحلقة التسجيلية الثانية للموسم الحادى عشر من برنامج "شاعر المليون "، الذى تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية فى أبو ظبى، وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساء.
تعرض الحلقة تفاصيل اختبارات ومقابلات الشعراء مع لجنة التحكيم، ضمن المرحلة الأولى والثانية التى تسبق الحلقات المباشرة، والتى شارك بها نخبة الشعراء المترشحين للبرنامج والمقابلات والاختبارات التى خاضها المتنافسون بالبرنامج، خلال الحلقات المسجلة مسبقاً.
وتتضمن الحلقات التسجيلية العديد من الفقرات المتنوعة والكثير من المفاجآت والمتعة والإثارة، والمواقف الجميلة والطريفة التى حدثت أثناء مقابلات لجنة التحكيم للشعراء خلال جولتها للموسم الحادى عشر فى رحلة البحث عن فارس الشعر وحامل اللقب والبيرق للنسخة الحادية عشر.
كما توثق الحلقات وبطريقة جديدة فيها الكثير من الإبداع والتشويق للمقابلات والتصريحات التى أدلى بها الشعراء المشاركين فى جميع المحطات، وعبروا من خلالها عن انطباعهم ورأيهم فى المسابقة، قبل الوقوف أمام لجنة التحكيم وبعد أن جلسوا على الكرسى الأحمر وقدموا مشاركاتهم، حيث أعلنوا وبثقة عالية ومنذ مرحلة مبكرة التحدى وخوض المنافسة على اللقب والبيرق.
جدير بالذكر أن البرنامج يمنح جوائز ومكافآت قيمة للشعراء الستة الفائزين بالمراتب الأولى تصل إلى 15 مليون درهم، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على لقب "شاعر المليون" إضافة إلى بيرق الشعر وخمسة ملايين درهم، ويحصل الفائز بالمركز الثانى على أربعة ملايين درهم، والثالث على ثلاثة ملايين درهم، والرابع على مليونى درهم، والخامس على مليون درهم، والسادس على 600 ألف درهم.
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