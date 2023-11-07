فنانو ملتقى الأقصر للتصوير الـ16 يزورون قرنة حسن فتحى.. صور

MENAFN - Youm7) انطلقت فعاليات الدورة السادسة عشرة والجديدة من ملتقى الأقصر الدولى للتصوير ، والذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، ويستمر حتى يوم 15 نوفمبر الجارى.

ويكرم الملتقى هذا العام الفنان التشكيلي الكبير حلمى التونى، كما يشارك في هذه الدورة 9 فنانين مصريين وهم: محمد كمال عبد الهادي، سلام يسرى، عاليا عيسى، عمر سناده، محمد تيسير حامد، مروة ناجى، مهاب السيد أحمد، يسرا محمود، نهى الهامى، ويشارك من الدول العربية الفنان القطري محمد عتيق، والفنانة السعودية أمل فلمبان.

حسن فتحى

أما من مختلف دول العالم يشارك كل من: اليكساندر زيرنوكلييف (روسيا)، الفيا سارجين (روسيا)، أتوسا رحمانيفار (الولايات المتحدة)، لوزين تومانيان (أرمينيا)، ياكو سومايا (اليابان)، سانجي شريستا (نيبال).

فنانى ملتقى الأقصر للتصوير فى قرية حسن فتحىقرية حسن فتحى





مشروع إحياء المبانى التراثية فى قريد حسن فتحى

جدير بالذكر أن قرية القرنة تم افتتاحها فى 23 ديسمبر 2021، وتضمن المشروع إعادة تشغيل واستخدام كل المبانى التى تم ترميمها، حيث تم افتتاح المسجد وإقامة الشعائر بإشراف وزارة الأوقاف، وتم افتتاح قصر الثقافة، والمكتبة الملحقة به، وتم افتتاح الخان كنزل لإقامة الفنانين، واستخدام البازارات في عرض منتجات الحرف التقليدية للاستفادة من القيم العمرانية الموجودة بالقرية ودراسة عمران "حسن فتحى" وكيفية توظيف العمارة لخدمة الإنسان واستخدام المواد والخامات الطبيعية المحيطة به، وقد قامت منظمة اليونسكو

بإعداد فيلم وثائقي عن ترميم قرية القرنة الجديدة والمراحل التي مر بها المشروع ومشاركة أهل القرية لمشروع الترميم، ويتم عرض الفيلم على موقع اليونسكو الرسمي وصفحة الجهاز.