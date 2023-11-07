فنانو ملتقى الأقصر للتصوير الـ16 يزورون قرنة حسن فتحى.. صور

(MENAFN
- Youm7) انطلقت فعاليات الدورة السادسة عشرة والجديدة من ملتقى الأقصر الدولى للتصوير ، والذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، ويستمر حتى يوم 15 نوفمبر الجارى.
ويكرم الملتقى هذا العام الفنان التشكيلي الكبير حلمى التونى، كما يشارك في هذه الدورة 9 فنانين مصريين وهم: محمد كمال عبد الهادي، سلام يسرى، عاليا عيسى، عمر سناده، محمد تيسير حامد، مروة ناجى، مهاب السيد أحمد، يسرا محمود، نهى الهامى، ويشارك من الدول العربية الفنان القطري محمد عتيق، والفنانة السعودية أمل فلمبان.
حسن فتحى
أما من مختلف دول العالم يشارك كل من: اليكساندر زيرنوكلييف (روسيا)، الفيا سارجين (روسيا)، أتوسا رحمانيفار (الولايات المتحدة)، لوزين تومانيان (أرمينيا)، ياكو سومايا (اليابان)، سانجي شريستا (نيبال).
فنانى ملتقى الأقصر للتصوير فى قرية حسن فتحى
قرية حسن فتحى
مشروع إحياء المبانى التراثية فى قريد حسن فتحى
جدير بالذكر أن قرية القرنة تم افتتاحها فى 23 ديسمبر 2021، وتضمن المشروع إعادة تشغيل واستخدام كل المبانى التى تم ترميمها، حيث تم افتتاح المسجد وإقامة الشعائر بإشراف وزارة الأوقاف، وتم افتتاح قصر الثقافة، والمكتبة الملحقة به، وتم افتتاح الخان كنزل لإقامة الفنانين، واستخدام البازارات في عرض منتجات الحرف التقليدية للاستفادة من القيم العمرانية الموجودة بالقرية ودراسة عمران "حسن فتحى" وكيفية توظيف العمارة لخدمة الإنسان واستخدام المواد والخامات الطبيعية المحيطة به، وقد قامت منظمة اليونسكو
بإعداد فيلم وثائقي عن ترميم قرية القرنة الجديدة والمراحل التي مر بها المشروع ومشاركة أهل القرية لمشروع الترميم، ويتم عرض الفيلم على موقع اليونسكو الرسمي وصفحة الجهاز.
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