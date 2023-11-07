نوبل تحتفى بـ مارى سكلودوفسكا كورى.. أول فرنسية تنال الدكتوراه فى الفيزياء

(MENAFN
- Youm7) تذكرت جائزة نوبل العالمية
مارى سكلودوفسكا كورى
التى ولدت فى مثل هذا اليوم 7 نوفمبر 1867، وهى الحائزة على جائزة نوبل، والتى كرست حياتها للعلم، وأصبحت واحدة من أعظم العلماء فى العالم.
وقالت جائزة نوبل العالمية، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعى: عيد ميلاد سعيد لمارى سكلودوفسكا كورى، التى ولدت فى مثل هذا اليوم عام 1867، كانت مارى كورى أول شخص يحصل على جائزة نوبل مرتين، ولا تزال الوحيدة التى حصلت على الجائزة فى فئتين علميتين مختلفتين.
فى عام 1903 أصبحت مارى سكودوفسكا كورى أول امرأة فى فرنسا تحصل على درجة الدكتوراه فى الفيزياء، ووفقا لجائزة نوبل العالمية، تقدمت "مارى" بأطورحة لنيل درجة الدكتوراه فى المواد المشعة فى جامعة السوربون فى باريس التى حصلت من خلالها على درجة الدكتوراه.
مارى سكوودوفسكا كورى (7 نوفمبر 1867 – 4 يوليو 1934) عالمة فيزياء وكيمياء بولندية المولد، اكتسبت الجنسية الفرنسية فيما بعد، عرفت بسبقها وأبحاثها فى مجال اضمحلال النشاط الإشعاعى وهى أول امرأة تحصل على جائزة نوبل والوحيدة التى حصلت عليها مرتين وفى مجالين مختلفين مرة فى الفيزياء وأخرى فى الكيمياء، وهى أول امرأة تتبوأ رتبة الأستاذية فى جامعة باريس.
اكتشفت مارى سكودوفسكا كورى مع زوجها بيار كورى عنصرى البولونيوم والراديوم وليحصلا مشاركةً على جائزة نوبل فى الفيزياء، كما حصلت على جائزة نوبل فى الكيمياء عام 1911 بمفردها، وقد اقتسمت ابنتها إيرين جوليو-كورى وزوج ابنتها فردريك جوليو-كورى أيضًا جائزة نوبل لعام 1935.
مارى سكلودوفسكا كورى أول فرنسية تنال الدكتوراه في الفيزياء
ولدت مارى كورى باسم ماريا سكوودوفسكا فى مدينة وارسو، والتى كانت آنذاك تابعة لمنطقة فستولا، وهو الاسم الذى كان يطلق على بولندا تحت حكم الإمبراطورية الروسية، وعاشت فيها حتى بلغت الرابعة والعشرين.
وفى سنة 1891 لحقت بأختها الكبرى برونسوافا التى سافرت إلى باريس للدراسة، ومن إنجازاتها وضع نظرية للنشاط الإشعاعى وإليها ينسب مصطلح "نشاط إشعاعي". كما ابتكرت تقنيات لفصل النظائر المشعة، واكتشفت عنصرين كيميائيين هما البولونيوم والراديوم، وتحت إشرافها أجريت أول دراسات لمعالجة الأورام باستخدام النظائر المشعة. كما أسست معهدى كورى فى باريس وفى وراسو.
وخلال الحرب العالمية الأولى، أسست أول مراكز إشعاعية عسكرية، ورغم حصولها على الجنسية الفرنسية، لم تفقد مارى سكوودوفسكا كورى إحساسها بهويتها البولندية، فقد علمت بناتها اللغة البولندية، واصطحبتهم فى زيارات لبولندا.
كما أطلقت على أول عنصر كيميائى اكتشفته اسم البولونيوم، الذى عزلته للمرة الأولى عام 1898، نسبة إلى بلدها الأصل. وخلال الحرب العالمية الأولى أصبحت عضوًا فى منظمة بولندا الحرة. كما أسست معهدًا مخصصًا للعلاج بالراديوم فى مدينة وارسو سنة 1932 (يسمى حاليًا معهد ماريا سكوودوفسكا كورى للأورام)، والذى ترأسته شقيقتها الطبيبة برونسوافا.
وتوفيت مارى كورى عام 1934، بمرض فقر الدم اللاتنسجى الذى أصيبت به نتيجة تعرضها للإشعاع لأعوام.
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