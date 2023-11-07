نوبل تحتفى بـ مارى سكلودوفسكا كورى.. أول فرنسية تنال الدكتوراه فى الفيزياء

MENAFN - Youm7) تذكرت جائزة نوبل العالميةمارى سكلودوفسكا كورىالتى ولدت فى مثل هذا اليوم 7 نوفمبر 1867، وهى الحائزة على جائزة نوبل، والتى كرست حياتها للعلم، وأصبحت واحدة من أعظم العلماء فى العالم.

وقالت جائزة نوبل العالمية، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعى: عيد ميلاد سعيد لمارى سكلودوفسكا كورى، التى ولدت فى مثل هذا اليوم عام 1867، كانت مارى كورى أول شخص يحصل على جائزة نوبل مرتين، ولا تزال الوحيدة التى حصلت على الجائزة فى فئتين علميتين مختلفتين.

فى عام 1903 أصبحت مارى سكودوفسكا كورى أول امرأة فى فرنسا تحصل على درجة الدكتوراه فى الفيزياء، ووفقا لجائزة نوبل العالمية، تقدمت "مارى" بأطورحة لنيل درجة الدكتوراه فى المواد المشعة فى جامعة السوربون فى باريس التى حصلت من خلالها على درجة الدكتوراه.

مارى سكوودوفسكا كورى (7 نوفمبر 1867 – 4 يوليو 1934) عالمة فيزياء وكيمياء بولندية المولد، اكتسبت الجنسية الفرنسية فيما بعد، عرفت بسبقها وأبحاثها فى مجال اضمحلال النشاط الإشعاعى وهى أول امرأة تحصل على جائزة نوبل والوحيدة التى حصلت عليها مرتين وفى مجالين مختلفين مرة فى الفيزياء وأخرى فى الكيمياء، وهى أول امرأة تتبوأ رتبة الأستاذية فى جامعة باريس.

اكتشفت مارى سكودوفسكا كورى مع زوجها بيار كورى عنصرى البولونيوم والراديوم وليحصلا مشاركةً على جائزة نوبل فى الفيزياء، كما حصلت على جائزة نوبل فى الكيمياء عام 1911 بمفردها، وقد اقتسمت ابنتها إيرين جوليو-كورى وزوج ابنتها فردريك جوليو-كورى أيضًا جائزة نوبل لعام 1935.

مارى سكلودوفسكا كورى أول فرنسية تنال الدكتوراه في الفيزياء

ولدت مارى كورى باسم ماريا سكوودوفسكا فى مدينة وارسو، والتى كانت آنذاك تابعة لمنطقة فستولا، وهو الاسم الذى كان يطلق على بولندا تحت حكم الإمبراطورية الروسية، وعاشت فيها حتى بلغت الرابعة والعشرين.

وفى سنة 1891 لحقت بأختها الكبرى برونسوافا التى سافرت إلى باريس للدراسة، ومن إنجازاتها وضع نظرية للنشاط الإشعاعى وإليها ينسب مصطلح "نشاط إشعاعي". كما ابتكرت تقنيات لفصل النظائر المشعة، واكتشفت عنصرين كيميائيين هما البولونيوم والراديوم، وتحت إشرافها أجريت أول دراسات لمعالجة الأورام باستخدام النظائر المشعة. كما أسست معهدى كورى فى باريس وفى وراسو.

وخلال الحرب العالمية الأولى، أسست أول مراكز إشعاعية عسكرية، ورغم حصولها على الجنسية الفرنسية، لم تفقد مارى سكوودوفسكا كورى إحساسها بهويتها البولندية، فقد علمت بناتها اللغة البولندية، واصطحبتهم فى زيارات لبولندا.

كما أطلقت على أول عنصر كيميائى اكتشفته اسم البولونيوم، الذى عزلته للمرة الأولى عام 1898، نسبة إلى بلدها الأصل. وخلال الحرب العالمية الأولى أصبحت عضوًا فى منظمة بولندا الحرة. كما أسست معهدًا مخصصًا للعلاج بالراديوم فى مدينة وارسو سنة 1932 (يسمى حاليًا معهد ماريا سكوودوفسكا كورى للأورام)، والذى ترأسته شقيقتها الطبيبة برونسوافا.

وتوفيت مارى كورى عام 1934، بمرض فقر الدم اللاتنسجى الذى أصيبت به نتيجة تعرضها للإشعاع لأعوام.