هل أحب ابن حزم؟.. قصة حب الإمام الأندلسى من طوق الحمامة

MENAFN - Youm7) تحل اليوم ذكرى ميلاد الإمام ابن حزمأحد أكبر علماء الأندلس وأكثر علماء الإسلام تصنيفًا وتأليفًا بعد الطبرى، وهو إمام حافظ وفقيه اشتهر من كتبه الكثير حتى أنها من مفردات التراث وأيقونات الفكر ومن الكتب ما جاب شهرته الآفاق ومنها كتاب طوق الحمامة لابن حزم وهو من أقدم الكتب وصفا للحب وفيه يقول معددا صفات العشق وتبعات الغرام:

"وقد علمنا أنه لا بد لكل مجتمع من افتراق، ولكل دان من تناء، وتلك عادة الله في العباد والبلاد حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين.

وما شيء من دواهي الدنيا يعدل الافتراق، ولو سألت الأرواح به فضلاً عن الدموع كان قليلاً. وسمع بعض الحماء قائلاً يقول: الفراق أخو الموت، فقال: بل الموت أخو الفراق. والبين ينقسم أقساماً: فأولها مدة يوقن بانصرامها وبالعودة عن قريب، وإنه لشجي في القلب، وغصة في الحلق لا تبرأ إلا بالرجعة، وأنا أعلم من كان يغيب من يحب عن بصره يوماً واحداً فيعتريه من الهلع والجزع وشغل البال وترادف الكرب ما يكاد يأتي عليه".

هذه عن الوصف وبيان الأحوال أما عن السؤال فهو هل أحب ابن حزم أم أن ما قاله كان وصفا من غير معاينة وهو ما يفصح عنه حين يقول عن حبه لجاريته حيث يقول:

"وعني أخبرك أني أحد من دُهي بهذه الفادحة وتعجلت له هذه المُصيبة؛ وذلك أني كنت أشد الناس كلفًا وأعظمهم حبًا بجارية لي كانت فيما خلا اسمها نُعم، وكانت أمنية المُتمني وغاية الحسن خَلقًا وخُلقًا وموافقة لي، وكنت أبا عذرها، وكنا قد تكافأنا المودة، ففجعتني بها الأقدار، واخترمتها الليالي ومر النهار، وصارت ثالثة التراب والأحجار،

وسني حين وفاتها دون العشرين سنة، وكانت هي دوني في السن.

ولقد أقمت بعدها سبعة أشهر لا أتجرد عن ثيابي، ولا تفتر لي دمعة على جمود عيني وقلة إسعادها، وعلى ذلك فوالله ما سلوت حتى الآن. ولو قُبل فداء لفديتها بكل ما أملك من تالد وطارف، وبعض أعضاء جسمي العزيزة عليّ مُسارعًا طائعًا. وما طاب لي عيش بعدها ولا نسيت ذكرها، ولا أنستُ بسواها. ولقد عفى حبي لها على كل ما قبله، وحرم ما كان بعده".