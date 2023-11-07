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جائزة سيف غباش بانيبال تعلن قائمة الأعمال المرشحة والقائمة القصيرة أول ديسمبر

11/7/2023 2:30:15 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت جائزة سيف غباش بانيبال قائمة الأعمال العربية المترجمة في الدورة 18 من جائزة سيف غباش بانيبال للترجمة الأدبية العربية لعام 2023 على أن تعلن القائمة القصيرة للجائزة في الأول من ديسمبر المقبل وهذه قائمة الأعمال المرشحة:

- ريم بسيوني.. "أولاد الناس"

- جوخة الحارثي.. "نارنجة"

- محمد سعيد أحجيوج.. "كافكا في طنجة"

- أمير تاج السر.. "زهور تأكلها النار"

- صنع الله إبراهيم.. "العمامة والقبعة"

- جبور الدويهي.. "Firefly"

- جبور الدويهي.. "ملك الهند"

- بشرى المقطري.. "ماذا تركت وراءك؟"

- إنعام كجه جي.. "طشاري"

- مها العتوم.. "حياتي ذاكرة والكتابة نسيانها"

- حسين البرغوثي.. "الضوء الأزرق"

- نجوى بركات.. "السيد نون"

- سونيا نمر.. "طائر الرعد"

- إبراهيم الكوني.. "كلمة الليل في حق النهار"

- هدية حسين.. "في انتظار الماضي"

- جلال برجس.. "دفاتر الوراق"

- حمور زيادة.. "الغرق"

- شريف مليكة.. "خاتم سليمان"

- أحمد طيباوي.. "اختفاء السيد لا أحد"


جائزة سيف غباش بانيبال تعلن قائمة الأعمال المرشحة








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