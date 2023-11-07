جائزة سيف غباش بانيبال تعلن قائمة الأعمال المرشحة والقائمة القصيرة أول ديسمبر

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- Youm7) أعلنت جائزة سيف غباش بانيبال قائمة الأعمال العربية المترجمة في الدورة 18 من جائزة سيف غباش بانيبال للترجمة الأدبية العربية لعام 2023 على أن تعلن القائمة القصيرة للجائزة في الأول من ديسمبر المقبل وهذه قائمة الأعمال المرشحة:
- ريم بسيوني.. "أولاد الناس"
- جوخة الحارثي.. "نارنجة"
- محمد سعيد أحجيوج.. "كافكا في طنجة"
- أمير تاج السر.. "زهور تأكلها النار"
- صنع الله إبراهيم.. "العمامة والقبعة"
- جبور الدويهي.. "Firefly"
- جبور الدويهي.. "ملك الهند"
- بشرى المقطري.. "ماذا تركت وراءك؟"
- إنعام كجه جي.. "طشاري"
- مها العتوم.. "حياتي ذاكرة والكتابة نسيانها"
- حسين البرغوثي.. "الضوء الأزرق"
- نجوى بركات.. "السيد نون"
- سونيا نمر.. "طائر الرعد"
- إبراهيم الكوني.. "كلمة الليل في حق النهار"
- هدية حسين.. "في انتظار الماضي"
- جلال برجس.. "دفاتر الوراق"
- حمور زيادة.. "الغرق"
- شريف مليكة.. "خاتم سليمان"
- أحمد طيباوي.. "اختفاء السيد لا أحد"
جائزة سيف غباش بانيبال تعلن قائمة الأعمال المرشحة
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