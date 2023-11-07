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واتساب تطرح نسخة لنظام التشغيل Macos على Mac App Store

11/7/2023 2:30:12 PM
(MENAFN- Youm7) قدم واتساب هذا العام إصدارًا جديدًا من تطبيق macOS الخاص به والذي تم إعادة بناؤه بالكامل من البداية ليعمل على أجهزة كمبيوتر Mac، تم إطلاق هذا التطبيق في أغسطس ولكنه كان متاحًا فقط من خلال موقع واتساب الإلكتروني، اعتبارًا من اليوم، يتوفر أيضًا تطبيق واتساب الأصلي لنظام التشغيل macOS للتنزيل من Mac App Store ، وفقاً لموقع 9to5mac.

بدأت اختبارات الإصدار الجديد من واتساب لنظام التشغيل macOS
في يوليو من العام الماضي، في حين أن الإصدار القديم هو في الأساس تطبيق ويب تم إنشاؤه باستخدام Electron، فإن التطبيق الجديد يعتمد على إصدار iPhone
وتم نقله إلى macOS باستخدام تقنية
Catalyst.

ولهذا السبب، أصبح تطبيق واتساب على أجهزة Mac يعمل الآن بشكل أسرع ويحصل على نفس الميزات المتوفرة على
iPhone، مثل مكالمات الصوت والفيديو الجماعية، تجدر الإشارة إلى أن التطبيقات الأصلية تستخدم أيضًا موارد أقل للأجهزة، لذا فهي تساعد في توفير بعض عمر البطارية - وهو أمر رائع لمستخدمي
MacBook.

باستخدام تطبيق
Mac، يمكن لمستخدمي واتساب الوصول إلى حساباتهم مباشرة من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم حتى عندما لا يكون هواتفهم موجودة، ومع ذلك، فإن إصدار Mac
هو مجرد تطبيق مصاحب، مما يعني أنك لا تزال بحاجة إلى إعداد حساب واتساب على الهاتف لاستخدامه. يقوم واتساب أيضًا بإجراء اختبارات مع إصدار تجريبي لجهاز
iPad.

يتوفر تطبيق واتساب مجانًا على متجر التطبيقات، بينما يتطلب إصدار iPhone نظام التشغيل iOS 12 أو إصدارًا أحدث، يتطلب إصدار Mac نظام التشغيل macOS 11 (Big Sur) أو إصدارًا أحدث.







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