واتساب تطرح نسخة لنظام التشغيل Macos على Mac App Store

(MENAFN
- Youm7) قدم واتساب هذا العام إصدارًا جديدًا من تطبيق macOS الخاص به والذي تم إعادة بناؤه بالكامل من البداية ليعمل على أجهزة كمبيوتر Mac، تم إطلاق هذا التطبيق في أغسطس ولكنه كان متاحًا فقط من خلال موقع واتساب الإلكتروني، اعتبارًا من اليوم، يتوفر أيضًا تطبيق واتساب الأصلي لنظام التشغيل macOS للتنزيل من Mac App Store ، وفقاً لموقع 9to5mac.
بدأت اختبارات الإصدار الجديد من واتساب لنظام التشغيل macOS
في يوليو من العام الماضي، في حين أن الإصدار القديم هو في الأساس تطبيق ويب تم إنشاؤه باستخدام Electron، فإن التطبيق الجديد يعتمد على إصدار iPhone
وتم نقله إلى macOS باستخدام تقنية
Catalyst.
ولهذا السبب، أصبح تطبيق واتساب على أجهزة Mac يعمل الآن بشكل أسرع ويحصل على نفس الميزات المتوفرة على
iPhone، مثل مكالمات الصوت والفيديو الجماعية، تجدر الإشارة إلى أن التطبيقات الأصلية تستخدم أيضًا موارد أقل للأجهزة، لذا فهي تساعد في توفير بعض عمر البطارية - وهو أمر رائع لمستخدمي
MacBook.
باستخدام تطبيق
Mac، يمكن لمستخدمي واتساب الوصول إلى حساباتهم مباشرة من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم حتى عندما لا يكون هواتفهم موجودة، ومع ذلك، فإن إصدار Mac
هو مجرد تطبيق مصاحب، مما يعني أنك لا تزال بحاجة إلى إعداد حساب واتساب على الهاتف لاستخدامه. يقوم واتساب أيضًا بإجراء اختبارات مع إصدار تجريبي لجهاز
iPad.
يتوفر تطبيق واتساب مجانًا على متجر التطبيقات، بينما يتطلب إصدار iPhone نظام التشغيل iOS 12 أو إصدارًا أحدث، يتطلب إصدار Mac نظام التشغيل macOS 11 (Big Sur) أو إصدارًا أحدث.
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